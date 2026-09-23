  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Manisa’da liseyi kana bulayan 15 yaşındaki zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer saldırıyı bu yüzden yapmış Bir CHP klasiği: Ankara'da yol çöktü, onlarca araç suya gömüldü! 11 kilo zeytinden 1 litre çıkıyor! Avrupalılar şifa niyetine bu yağı içiyor Eski hocasından İlhan Fakılı analizi: Milli takımın kilit ismi olacak Aylar süren ağrıları vardı! 43 yaşındaki ünlü oyuncu, hayatına son verdi Şamil Tayyar, Türkiye’nin konuştuğu ismin ipliğini pazara çıkardı: 5 yıl önce kafelerde üçü bir arada içiyordu, ne ara bu kadar zengin oldu? Duyunca çok şaşıracaksınız... Uzmanlar, karaciğer yağlanmasında daha etkili olduğunu söyledi! Bunu biliyor musunuz? Uzaydan gelen gizemli sinyal çözüldü! Kaynağı bilim insanlarını şaşırttı Ve apar topar düğmeye basıldı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Merkez Bankası'ndan flaş karar! Faaliyet iznini iptal etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti.

#1
Foto - Merkez Bankası'ndan flaş karar! Faaliyet iznini iptal etti

Karara göre Papel’e, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022 tarihli ve 11334/20933 sayılı Banka Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin iptal edilmesine karar verildi.

#2
Foto - Merkez Bankası'ndan flaş karar! Faaliyet iznini iptal etti

TCMB’nin 18 Eylül 2026 tarihli ve 12092/21691 sayılı kararıyla gerçekleştirilen iptalin, kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının ilgili bentleri ile 19’uncu maddesi ve 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında alındığı belirtildi.

#3
Foto - Merkez Bankası'ndan flaş karar! Faaliyet iznini iptal etti

Kararla birlikte Papel’in elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisi sona ermiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor
Dünya

Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor

Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, ülkesinin son iki ayda petrol ihracatını sürdürerek gelir elde ettiğini açıkladı. Hudayr’a göre Hürmüz Boğa..
Erdoğan'ın sözleri zıplattı! Salondan ayrıldı
Dünya

Erdoğan'ın sözleri zıplattı! Salondan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de okuduğu şiir Binali Yıldırım’ı ağlattı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de okuduğu şiir Binali Yıldırım’ı ağlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sezai Karakoç’un BM kürsüsünde okuduğu şiir, Binali Yıldırım’ın duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Duygulanan Yı..
Saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltında! Bakan Gürlek: Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak!
Gündem

Saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltında! Bakan Gürlek: Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Gürlek, “Çocukları..
İnegöl’de 10 yaşındaki Kerim kayıp: Ailesinden yardım çağrısı
Yerel

İnegöl’de 10 yaşındaki Kerim kayıp: Ailesinden yardım çağrısı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 10 yaşındaki Kerim Demir’i bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Ail..
2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları başladı!
Eğitim

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları başladı!

ÖSYM tarafından 1 Kasım’da yapılacak 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı için başvuru süreci başladı. İşte, detaylar... ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23