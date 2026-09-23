Yunan basınından kurnazca plan: “Türkiye’ye çaktırmadan adım adım 12 mile gelin”
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de yayımlanan yeni bir analizde, Atina yönetiminin karasularını tek seferde 12 mile çıkararak Türkiye'nin "casus belli" tutumunu tetiklemek yerine aşamalı bir genişleme politikası izlemesi gerektiği savunuldu. Türkiye'nin "Mavi Vatan" ve "gri bölgeler" tezleri karşısında bu kurnaz yöntemin Yunanistan'ın müzakere pozisyonunu güçlendirebileceği öne sürüldü. Uzmanlar, seçimler öncesinde iç siyasi malzeme yapılmaması gerektiği vurgulanan bu stratejinin Ege'deki tansiyonu tırmandırmayı amaçlayan yeni bir oyalama taktiği olduğunu belirtiyor.