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Yunan basınından kurnazca plan: "Türkiye’ye çaktırmadan adım adım 12 mile gelin"

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Yunan basınından kurnazca plan: “Türkiye’ye çaktırmadan adım adım 12 mile gelin”

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de yayımlanan yeni bir analizde, Atina yönetiminin karasularını tek seferde 12 mile çıkararak Türkiye'nin "casus belli" tutumunu tetiklemek yerine aşamalı bir genişleme politikası izlemesi gerektiği savunuldu. Türkiye'nin "Mavi Vatan" ve "gri bölgeler" tezleri karşısında bu kurnaz yöntemin Yunanistan'ın müzakere pozisyonunu güçlendirebileceği öne sürüldü. Uzmanlar, seçimler öncesinde iç siyasi malzeme yapılmaması gerektiği vurgulanan bu stratejinin Ege'deki tansiyonu tırmandırmayı amaçlayan yeni bir oyalama taktiği olduğunu belirtiyor.

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Foto - Yunan basınından kurnazca plan: "Türkiye’ye çaktırmadan adım adım 12 mile gelin"

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir gündemde olan Adalar Denizi’ndeki deniz yetki alanları meselesi, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik son diplomatik girişiminde karasularını 12 mile çıkarma hakkına açık biçimde atıfta bulunmasının ardından yeniden tartışmaya açıldı.

#2
Foto - Yunan basınından kurnazca plan: "Türkiye’ye çaktırmadan adım adım 12 mile gelin"

Kathimerini’de yayımlanan analizde, Türkiye’nin Adalar Denizi’nde Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasına karşı 1995 yılından bu yana sürdürdüğü “casus belli” tutumuna dikkat çekilirken, Atina’nın bundan sonraki süreçte izleyebileceği politika değerlendirildi.

#3
Foto - Yunan basınından kurnazca plan: "Türkiye’ye çaktırmadan adım adım 12 mile gelin"

Yazar, Yunanistan’ın geçmişte komşu ülkelerle deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varamamasının, Ankara’nın Atina’yı “maksimalist ve uzlaşmaz” olmakla eleştirmesine zemin hazırladığını savundu. Buna karşılık İtalya ile gerçekleştirilen deniz yetki alanı anlaşması, İyon Denizi’nde karasularının 12 mile çıkarılması ve Mısır ile yapılan kısmi Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının bu tabloyu değiştirdiği öne sürüldü.

#4
Foto - Yunan basınından kurnazca plan: "Türkiye’ye çaktırmadan adım adım 12 mile gelin"

Analizde, Yunanistan’ın tüm ülke genelinde karasularını tek adımda 12 mile çıkarması yerine aşamalı bir genişleme seçeneğini değerlendirmesi önerildi. Tek seferde yapılacak bir genişlemenin yalnızca Türkiye’nin “casus belli” tutumu nedeniyle değil, uluslararası seyrüsefer ile deniz koridorları üzerindeki muhtemel etkileri bakımından da Atina açısından zorluklar oluşturabileceği ileri sürüldü.

#5
Foto - Yunan basınından kurnazca plan: "Türkiye’ye çaktırmadan adım adım 12 mile gelin"

Yazar ayrıca aşamalı genişlemenin, Türkiye’nin “Mavi Vatan”, “gri bölgeler” ve silahsızlandırma tezleri karşısında Yunanistan’ın müzakere pozisyonunu güçlendirebileceğini savundu. Bu yöntemin, Türkiye tarafından atılabilecek tek taraflı adımların bir “oldubittiye” dönüşmesini önlemek amacıyla da kullanılabileceği ifade edildi.

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Foto - Yunan basınından kurnazca plan: "Türkiye’ye çaktırmadan adım adım 12 mile gelin"

Analizin sonunda ise karasularının genişletilmesi gibi bir adımın kapsamlı bir planlama, uygun zamanlama ve iç siyasi birlik gerektirdiği vurgulandı. Konunun yaklaşan genel seçimler öncesinde siyasi çekişmenin veya siyasi çıkar sağlamanın bir aracı hâline getirilmemesi gerektiği belirtildi.

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Yorumlar

gercekleri yazmak ??

1996 yılındaki Kardak Kayalıkları Krizi sonrasında Ege'deki bu egemenlik haritası iki ülke arasında çok daha görünür hale gelmiştir. 2003 ve 2004 yılları itibarıyla Yunanistan, AB'nin çevre/iskan projelerinden de faydalanarak üzerinde insan yaşamayan bu küçük adacıklara (kayacıklara) sivil halkı yerleştirme, kilise yapma, keçi yetiştiriciliği başlatma ve askeri ileri karakollar kurma politikasını hızlandırmıştır. unanistan 2004 yılından itibaren Ege ve Akdeniz’deki adalarımızı işgâl, 2009’dan itibaren de ilhak etmeye başladı. Eş zamanlı olarak Lozan’a göre, gayrı askeri statüde olması gereken adaları silahlandırdı.İlk işgâl edilenler Aydın ve İzmir sınırları içinde kalan Koyun, Eşek ve Bulamaç adalarıydı. 2012 yılına gelindiğinde Yunan işgâli altındaki adalarımızın sayısı 16’ya, 2022’de ise 2’si kayalıklar olmak üzere 22’ye ulaştı.Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım ve bir avuç insanın ilgilenip, gündeme getirdiği bu Yunan yayılmacılığı sonucunda işgâl edilen adalarımız şunlar oldu:“Sakarcalar, Keçi, Kalolimnoz, Ardacık, Koçbaba, Bulamaç, Nergizcik, Eşek, Hurşit, Fornoz, Koyun, Gavdos, Gaidhouronisi, Koufonisi, Dhia, Dionisades, Ardıçcık, Marathi, Küçük Çuha, Limoniye, Venedik Kayalıkları ve Pilati Kayalığı.”Yunanistan buraları işgâl etmekle kalmadı, açtığı 14 askeri üssü top, havan, uçaksavar ve tanksavar silahlarıyla donattı.

Yunanistan adalara lozana aykırı olarak asker ve silah yigdi.

Biz sesimizi çıkarmadık.. Yunanistan karasularini 6 mil üstüne çıkarsa da Türkiye hiçbir şey yapmayacak..Yani savaş nedeni saydığımız bu girişimi yaparlarsa meclisin aldığı savaş nedeni kararını bu hükumet uygulamaz..
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