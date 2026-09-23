Tavrı tepki çekmişti! Erdoğan’a karşı büyük ayıba imza atan Şara’dan kritik Türkiye çıkışı

Suriye'nin haklarının garanti altına alınması koşuluyla "İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını" vurgulayan Şara, şöyle devam etti: "Suriye topraklarının işgal altında olması bir barış değildir. barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir. İsrail'in Suriye'ye yönelik politikalarını Gazze'de yaşananlara göre belirlemesi yanlış bir yaklaşımdır. Kendi güvenliğinizi korumak istiyorsanız, başkalarının güvenliğine de saygı duymalısınız."