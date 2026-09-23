Tavrı tepki çekmişti! Erdoğan’a karşı büyük ayıba imza atan Şara’dan kritik Türkiye çıkışı
New York'ta katıldığı panelde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'ın temel yaklaşımının ülkeyi yabancı üslerden arındırmak, ulusal birliği korumak ve bağımsızlığı sağlamak olduğunu açıkladı. Türk kuvvetlerinin Suriye'ye, sınır güvenliğiyle ilgili belirli koşullar çerçevesinde ve bölgenin çatışmalar ve savaşlarla çalkalandığı bir dönemde girdiğini aktaran Şara, 'Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, bu varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz.' dedi.