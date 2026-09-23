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Tavrı tepki çekmişti! Erdoğan’a karşı büyük ayıba imza atan Şara’dan kritik Türkiye çıkışı

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Tavrı tepki çekmişti! Erdoğan’a karşı büyük ayıba imza atan Şara’dan kritik Türkiye çıkışı

New York'ta katıldığı panelde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'ın temel yaklaşımının ülkeyi yabancı üslerden arındırmak, ulusal birliği korumak ve bağımsızlığı sağlamak olduğunu açıkladı. Türk kuvvetlerinin Suriye'ye, sınır güvenliğiyle ilgili belirli koşullar çerçevesinde ve bölgenin çatışmalar ve savaşlarla çalkalandığı bir dönemde girdiğini aktaran Şara, 'Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, bu varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz.' dedi.

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Foto - Tavrı tepki çekmişti! Erdoğan’a karşı büyük ayıba imza atan Şara’dan kritik Türkiye çıkışı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunda eski Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün moderatörlüğündeki panelde konuştu. Şara, bir anlaşmaya varmak için İsrail ile birkaç tur görüşme yaptıklarını kaydederek "İsrail ile yapılan görüşmelerde yaklaşık yüzde 90 oranında anlaşmaya vardık, ancak sonuçta İsrail geri çekildi." ifadelerini kullandı.

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Foto - Tavrı tepki çekmişti! Erdoğan’a karşı büyük ayıba imza atan Şara’dan kritik Türkiye çıkışı

Suriye'nin haklarının garanti altına alınması koşuluyla "İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını" vurgulayan Şara, şöyle devam etti: "Suriye topraklarının işgal altında olması bir barış değildir. barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir. İsrail'in Suriye'ye yönelik politikalarını Gazze'de yaşananlara göre belirlemesi yanlış bir yaklaşımdır. Kendi güvenliğinizi korumak istiyorsanız, başkalarının güvenliğine de saygı duymalısınız."

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Foto - Tavrı tepki çekmişti! Erdoğan’a karşı büyük ayıba imza atan Şara’dan kritik Türkiye çıkışı

Şara, Suriye'nin temel yaklaşımının ülkeyi yabancı üslerden arındırmak, ulusal birliği korumak ve bağımsızlığı sağlamak olduğunu dile getirdi. Suriye topraklarındaki her türlü askeri varlığın, Halk Meclisi tarafından onaylanmış yasal bir tanımı ve Suriye devletinin haklarını koruyan hukuki bir çerçevesi olması gerektiğini belirten Şara, "Yakın gelecekte Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.

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Foto - Tavrı tepki çekmişti! Erdoğan’a karşı büyük ayıba imza atan Şara’dan kritik Türkiye çıkışı

Şara, ülkedeki yabancı askeri varlığa ilişkin yürütülen süreçlere de değinerek, "Rusya ile yürütülen diyalog, üs sayısının ikiye indirilmesiyle sonuçlandı ve bu noktaların Suriye ordusu için eğitim üslerine dönüştürülmesi konusunda mutabakata varıldı." dedi. Türk kuvvetlerinin Suriye'ye, sınır güvenliğiyle ilgili belirli koşullar çerçevesinde ve bölgenin çatışmalar ve savaşlarla çalkalandığı bir dönemde girdiğini aktaran Şara, "Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, bu varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

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Foto - Tavrı tepki çekmişti! Erdoğan’a karşı büyük ayıba imza atan Şara’dan kritik Türkiye çıkışı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'de tarihi mesajlar verirken Suriye lideri Ahmed El Şara'nın takındığı tavır eleştirilere neden olmuştu. Erdoğan'ın dünya liderlerine hitap ettiği sırada salonda bulunan Şara'nın cep telefonuyla ilgilendiği görülmüştü. Şara'nın uzun süre ekrana bakması, Erdoğan'ın konuşmasını takip etmediği izlenimi oluşturmuştu.

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Yorumlar

Vay vay

Yakında bütün askerlerimizi suriyeden çekeceğiz. Suriyenin güneyinde israil askerlerini kim kovacak..
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