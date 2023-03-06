Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk elektrikli otomobil modeli Xiaomi Modena EV'yi bu yıl seri üretime geçireceğini açıkladı. Yaklaşık 433 milyon dolarlık bir yatırım yapan Xiaomi, 2 bin 300 kişilik bir ekip kurdu ve yılda 300 bin araç üretebilecek bir fabrika inşa etti. Sportif bir tasarıma sahip olması beklenen Xiaomi Modena EV'nin fiyatı ise 50 bin dolar civarında olacak. Otomobilin, BYD LiFePO4 bataryadan beslenmesi ve 400 V platform kullanması bekleniyor. Ayrıca 260 kW’lık bir motorla donatılacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Xiaomi, 10 yıl içinde 10 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.