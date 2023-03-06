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Teknoloji-Bilişim
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Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

2023-03-06 20:07:03
Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk elektrikli otomobil modeli Xiaomi Modena EV'yi bu yıl seri üretime geçireceğini açıkladı. Yaklaşık 433 milyon dolarlık bir yatırım yapan Xiaomi, 2 bin 300 kişilik bir ekip kurdu ve yılda 300 bin araç üretebilecek bir fabrika inşa etti. Sportif bir tasarıma sahip olması beklenen Xiaomi Modena EV'nin fiyatı ise 50 bin dolar civarında olacak. Otomobilin, BYD LiFePO4 bataryadan beslenmesi ve 400 V platform kullanması bekleniyor. Ayrıca 260 kW’lık bir motorla donatılacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Xiaomi, 10 yıl içinde 10 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

#1
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne ciddi bir yatırım yapmış durumda. Xiaomi Modena EV isimli model için çalışmalar yoğunlaştı.

#2
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Teknolojinin birçok alanında üretim yaparak ismini bir marka haline getiren Xiaomi, otomobil dünyasına adım atmak için uzun süredir çalışıyor.

#3
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Elektrikli otomobil furyasının yaşandığı sektörde ilk modelini tanıtmak isteyen şirketin CEO’su, otomobil için tarih verdi.

#4
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su, Xiaomi Modena EV olması beklenen otomobilde kaydedilen ilerlemenin beklentileri aştığını ve seri üretim aşamasına yakın olduklarını belirtti.

#5
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Xiaomi Modena EV’nin sportif bir tasarıma sahip orta boy bir sedan olması bekleniyor.

#6
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Xiaomi, otomobil araştırma ve geliştirme için şimdilik yaklaşık 433 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

#7
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Ek olarak ekip, 2 bin 300 kişiden oluşuyor. Gelen bilgiler ise modelin 50 bin dolar civarında fiyatlandırılacağını söylüyor.

#8
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Xiaomi elektrikli otomobili, geçtiğimiz aylarda görüntülenmişti. Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı’nda görülen otomobil, Aston Martin’e benzer arka lamba tasarımı gözden kaçmıyor. Wilwood frenlere sahip olacağını gösteren jantın ortasında ise Xiaomi logosu yer alıyor.

#9
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Xiaomi, 10 yılda 10 milyar dolara kadar yatırım yapacak. Şirket, yılda 300 bin araç üretim yapabilecek donanıma sahip bir elektrikli otomobil fabrikası inşa etmişti.

#10
Foto - Xiaomi elektrikli otomobiller için geri sayım

Aracın, BYD LiFePO4 bataryadan beslenmesi ve 400 V platform kullanması bekleniyor. Ayrıca 260 kW’lık bir motorla donatılacağı da söylentiler arasında. Kaynak: Shiftdelete

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