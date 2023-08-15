2023-08-15 20:11:05 Windows 11 bezdiren sorunu çözdü
Microsoft, yayınladığı ağustos ayı güncellemesi ile uzun zamandır devam eden Windows 11 SSD sorununu çözdü.
Bayraktar TB2 Polonya ordusuna güç kattı! Polonya'da bayraktar, F-35'ler, Abrams tankları ile gövde gösterisi
Microsoft, yayınladığı ağustos ayı güncellemesi ile uzun zamandır devam eden Windows 11 SSD sorununu çözdü.
Microsoft, 2021 yılında kullanıma açılan Windows 11 ile henüz istediği kullanıcı sayısına ulaşmış değil.
Yaklaşık 2 yıldır piyasada olan işletim sistemi, yapılan güncellemeler ile daha kullanışlı bir hâle geliyor olsa da hâlâ belli başlı sorunlara ev sahipliği yapıyor.
Bunların başında ise belki de SSD sorunu geliyor.
Windows 11’deki SSD sorununda sona doğru İlk olarak Mart 2023’te duyurulan SSD sorunu bugüne kadar bir türlü çözülememişti. Ancak son raporlara göre en yeni Windows 11 güncellemesi ile bu sorun çözülmüş görünüyor. Çoğu kullanıcı SSD hızı sorununun ortadan kaltığını söylerken, bazı kullanıcılar ise hâlâ sorunun devam ettiği iddiasında.
Micosoft, bu konuda uzun süredir çalışmalarını sürdürürken, temmuz ayında yayınladığı bir ön güncelleme ile SSD performansında bir artışa imza atmıştı. Şimdi ise Ağustos ayındaki toplu güncelleme ile Windows 11 bilgisayarlarda medyana gelen SSD sorunu için önemli bir adım attı.
Birçok kullanıcı, sosyal medya hesaplarından bilgisayarlarındaki SSD sorunundan son güncelleme ile kurtulduğunu belirtiyor. Kullanıcıları sorunun düzeltildiği için teşekkür ederken, Microsoft’u ise bir güncelleme yayınlamadan önce çok daha detaylı şekilde kontrol etmesi yönünde uyarmayı da ihmal etmedi
Diğer yandan az sayıda bazı kullanıcı ise bu sorunun devam ettiğini iddia ediyor. Bu kullanıcılar ayrıca Microsoft’un hatasını kabul etmemesinden de şikayetçi. Henüz bu konuda Microsoft cephesinden ise bir açıklama yapılmış değil.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23