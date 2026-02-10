Whatsapp'tan son dakika virüs uyarısı: O özelliği hemen devre dışı bırakın!

Otomatik Medya İndirmeyi Devre Dışı Bırakın: Uygulama ayarlarından fotoğraf, video ve belgelerin kendiliğinden indirilmesini kapatın. Böylece yalnızca güvendiğiniz dosyaları manuel olarak indirebilirsiniz. Grup Ayarlarınızı Sınırlandırın: Sizi kimlerin gruplara ekleyebileceğini kontrol edin. "Herkes" yerine sadece "Kişilerim" seçeneğini işaretleyerek tanımadığınız kişilerin size ulaşmasını engelleyin. Güncellemeleri İhmal Etmeyin: WhatsApp’ın en son sürümünü kullanmak, platformun yayınladığı en yeni güvenlik yamalarından yararlanmanızı sağlar./ kaynak: Cumhuriyet