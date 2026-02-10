Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ödenen primler nasıl geri alınabilir?

Cevap: Herhangi bir geliri ve sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri bulunsa bile gelir tutarı net asgari ücretin üçte birinden az olan (9358,50 TL) 65 yaşını tamamlamış kişilere şu an için 6.393 TL tutarında 65 yaş muhtaç yaşlı maaşı ödeniyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre, 65 yaş maaşı hariç emekli maaşı bulunmayan, geliri net asgari ücretten az olan (28.075,50 TL) çocuğu ölmüş anne-babaya yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Hem anne hem de babaya aylık bağlanması halinde ölüm aylığı hissesi her biri için yüzde 12,50 oranında olacaktır. Sosyal sigorta aylıklarında “alt sınır aylık” uygulaması bulunuyor. En düşük aylık uygulaması biliniyor ancak alt sınır aylık uygulaması pek bilinmiyor. İlk defa 1 Ocak 2000 tarihinden önce sigortalı hizmeti bulunan SSK emeklisinin ölümü halinde, bu dönemdeki emsal en düşük ödenen aylık esas alınarak, bir hak sahibine aylık bağlanacak ise en düşük aylığın yüzde 80’i, iki hak sahibine aylık bağlanacak ise en düşük aylığın yüzde 90’ı üzerinden ödeme yapılıyor. 1 Ocak 2000 tarihinden önce sigortalı hizmeti bulunan ve 2009 yılında emekli olan SSK emeklisi için en düşük aylık ek ödeme dahil 21.481,99 TL tutarındadır. 5510 sayılı Kanuna göre gerçekte ölüm aylığı hissesi yüzde 12,50 olan anne ve babaya ölenin aylığının yüzde 12,50 si üzerinden bir aylık hesaplanıyor. Ardından en düşük aylık esas alınarak bu en düşük aylığın yüzde 45’i esas alınarak ikinci bir aylık hesaplanıyor. Bu halde 2009 yılında emekli olan ve günümüzde ölenin annesi ve babası için hesaplanan yüzde 45 hisseli en düşük aylık ek ödeme dahil 9.946,40 TL tutarındadır. Hesaplanan bu aylık, yüzde 12,50 hisse üzerinden hesaplanan aylıktan yüksek olacağı gibi 65 yaş aylığından da daha fazla olmaktadır. Bu nedenle dedeniz ve ninenize ölen çocuğundan aylık bağlanması en ekonomik tercih olacaktır. Ölüm aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması halinde dedenize 9.946,40 TL, ninenize 9.946,40 TL aylık bağlanacak ancak halen ödenmekte olan 65 yaş maaşı da kesilecektir.