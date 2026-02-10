  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kadın - Aile
15
Yeniakit Publisher
Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Kahve içmeden güne başlayamıyorum sözünü çok duyarız çevremizden, ama uzmanlar bu konu hakkında ciddi uyarılar yapmaya devam ediyor.

#1
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Kafein olmadan güne başlayamayanları uzmanlar uyarıyor. Aç karnına tüketilen kahve kortizol seviyelerini artırıyor. Stres düzeyinde ise yükselmelere yol açıyor. Peki sabah kahvesi vücudu nasıl etkiliyor?

#2
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Sabah gözünü açar açmaz kahve makinesine koşan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik araştırma yayımlandı. Uzmanlar, uyandıktan hemen sonra tüketilen kafeinin vücuttaki stres hormonlarını altüst ederek uzun vadede kronik yorgunluğa yol açtığını belirledi.

#3
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Dünya genelinde sabah ritüellerinin vazgeçilmezi olan kahve tüketimi hakkında nörobilim çevrelerinden ezber bozan bir uyarı geldi. Sabahın erken saatlerinde, henüz vücut tam anlamıyla ayılmadan içilen kahvenin, biyolojik saatle çatıştığı ve beklenen enerjiyi sağlamak yerine vücutta direnç oluşturduğu saptandı.

#4
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Bilimsel araştırmalar, insan vücudunun uyandıktan hemen sonra doğal bir enerji kaynağı olan kortizol hormonunu en yüksek seviyede salgıladığını kanıtladı.

#5
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Steven Miller, bu doğal mekanizmaya müdahale etmenin biyolojik maliyetleri olduğunu vurguladı. Dr. Miller, kortizol seviyesinin zirve yaptığı 08:00 ile 09:00 saatleri arasında kafein alımının, vücudun kendi kendine ayılma yetisini körelttiğini ifade etti.

#6
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli nörobilimci Dr. Andrew Huberman, kahve içmek için en az 90 dakika beklenmesi gerektiğini savundu.

#7
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Huberman, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beyinde biriken ve uykululuk haline neden olan adenozin maddesinin temizlenmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

#8
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Erken saatte alınan kafeinin bu süreci sadece maskelediğini ve öğleden sonra ani bir enerji çöküşüne (crash) neden olduğunu dile getirdi.

#9
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Ayrıca Harvard Tıp Fakültesi uyku araştırmacısı Dr. Charles Czeisler, erken saatte tüketilen kahvenin tolerans geliştirdiğini ve kişinin aynı etkiyi alabilmek için daha fazla kafeine ihtiyaç duymasına yol açtığını kaydetti.

#10
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Czeisler, bu durumun uyku kalitesini bozarak bir kısır döngü oluşturduğunu aktardı.

#11
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

İDEAL SAAT DİLİMİ BELİRLENDİ

#12
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Yapılan çalışmalar ışığında, kahveden maksimum verim almak isteyenlerin biyolojik saatlerini takip etmeleri gerektiği sonucuna varıldı.

#13
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Uzmanlar, kortizol seviyesinin düşmeye başladığı 09:30 ile 11:30 arası dönemin ilk fincan için en sağlıklı zaman dilimi olduğunu vurguladı.

#14
Foto - Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı?

Bu saatlerde tüketilen kahvenin, merkezi sinir sistemini daha dengeli uyardığı ve gün boyu süren bir odaklanma sağladığı belirtildi.

