Akdeniz’de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye’nin “çelik kanatlar”ı Rumları titretti

Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası’nın güneyinde ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarının katılımıyla nefes kesen bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle bölgedeki operasyonel kabiliyetin zirvede olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Eğitim uçuşu, Türkiye’nin Mavi Vatan ve uluslararası sulardaki kararlı duruşunun bir simgesi olarak büyük ilgi topladı.