Gündem
Akdeniz’de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye’nin "çelik kanatlar"ı Rumları titretti
Akdeniz'de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye'nin "çelik kanatlar"ı Rumları titretti

Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası’nın güneyinde ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarının katılımıyla nefes kesen bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle bölgedeki operasyonel kabiliyetin zirvede olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Eğitim uçuşu, Türkiye’nin Mavi Vatan ve uluslararası sulardaki kararlı duruşunun bir simgesi olarak büyük ilgi topladı.

Foto - Akdeniz’de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye’nin "çelik kanatlar"ı Rumları titretti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri’ne ait hava unsurlarının Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, eğitimin başarıyla tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Foto - Akdeniz’de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye’nin "çelik kanatlar"ı Rumları titretti

“Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası’nın güneyinde Akdeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarımız ile eğitim uçuşu icra etti.”

Foto - Akdeniz’de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye’nin "çelik kanatlar"ı Rumları titretti

Paylaşımda ayrıca, uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında uçakların havada çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

