  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fena halde tutuştular: İtalyanlar, Galatasaray'ın Juventus'a mesajını yazdı Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak! Aldıkları kararla Türkiye’ye ihanet ettikleri söylenmişti! İran’dan flaş hamle geldi Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı? Akdeniz’de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye’nin “çelik kanatlar”ı Rumları titretti Zeminin 8 metre altından çıktı Dünyada üç taneden biri Trabzon’da Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ödenen primler nasıl geri alınabilir? Antalya’da tarihi yapı alarm veriyor! Tramvay titreşimi 2 bin yıllık burçlara zarar veriyor CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!

Sağlık Bakanlığı'nın sigaraya karşı başlattığı yasaklar zincirine bir yenisi daha eklenecek...

#1
Foto - Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!

Abone ol Sigara yasağının kapsamı genişletiliyor. Mekanlarda ise kapalı alanda da sigara içimine başlanmış olması gözlerden kaçmıyor. Sağlık Bakanlığı ise dumansız hava sahası için sigara ile mücadelesinde vites artırdı. Bakanlık, işletmelerde açık alanlara kadar yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.

#2
Foto - Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!

AVRUPA BİRLİĞİ TAKİBE ALINDI Plaj ve parklara kırmızı hat çekilmesini planlayan Bakanlık, Avrupa Birliği’ndeki sigara yasağı modellerini takibe aldı. Buna göre, Fransa’daki uygulama gibi özellikle çocukların bulunduğu açık alanlar, parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları, restoranların açık bölümleri, kafe terasları gibi yoğun kullanılan açık alanların kısıtlama kapsamına alınabileceği söyleniyor.

#3
Foto - Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!

YÜZDE 5’İN ALTINA İNDİRMEK İSTİYORLAR AB, 2040 yılına kadar “tütünsüz nesil” oluşturmayı ve sigara kullanım oranını yüzde 5’in altına indirmeyi hedefliyor. Fransa’da çocuk odaklı koruma modeli uygulanıyor. Bu çerçevede, plajlar, parklar, okul çevreleri ve spor alanları gibi çocukların yoğun olduğu açık alanlarda sigara yasaklandı. İhlallerde 135 avroya (yaklaşık 7.000 TL) kadar ceza uygulanabiliyor.

#4
Foto - Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!

SİGARA NERELERDE YASAK? Ülkede hâlihazırda kapalı kamusal alanlarda sigara yasağı bulunuyor. İspanya’da ise genişletişmiş açık alan modeli uygulanıyor. Bu modelde de mekânların terasları, üniversite kampüsleri, otobüs durakları ve açık hava eğlence mekânları gibi çok sayıda kamusal alan yasak kapsamına alındı. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de düzenlemeye dâhil edildi. İtalya’da açık kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı ve ihlallere 40-240 avro arası (yaklaşık 2.000 TL-12.500 TL) para cezası veriliyor. İsveç’te 2019’dan beri restoran terasları, otobüs durakları, oyun alanları ve kamu binalarının girişlerinde sigara yasak.

#5
Foto - Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!

SATIN ALMA YAŞI YÜKSELTİLİYOR AB’de öne çıkan yasaklardan bir diğeri de sigara paketlerinin albenisini ortadan kaldırmak için nötr paketleme ve yüksek fiyat artışları. Bunun yanı sıra bazı AB ülkelerinde sigara satın alma yaşını yükseltme girişimleri var.

#6
Foto - Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!

PASİF İÇİCİLİK AZALACAK Yeni düzenleme hayata geçerse, Türkiye’de uzun süredir uygulanan kapalı alan yasağının kapsamı fiilen genişlemiş olacak. Bu tür adımların yalnızca içicileri değil, toplumun tamamını etkileyen pasif içiciliğe maruz kalmayı da azaltması hedefleniyor. Düzenlemenin tütün kontrol politikalarında daha müdahaleci bir dönemin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.

#7
Foto - Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!

HER YIL 100 BİN KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Volkan Kara, Türkiye’de her yıl 100 bin kişinin sigaraya bağlı nedenlerle öldüğünü ifade etti. Sigaranın toplum tarafından kabul görmüş bir bağımlılık olduğunun altını çizen Kara, standart üstü bir mücadelenin gerekliliğinin altını çizdi.

#8
Foto - Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak!

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ Manzaralı alanların sigara içenlere tahsis edilmesinin rahatsızlık duyan sigara kullanmayanlar bu detaya dikkat çekti. En güzel yerlerin sigara içenlere verildiğini belirten Ömer Gürel, “Bunu bir işgal olarak değerlendiriyorum. Neden açık havalar sadece sigara içenlerin elinde olsun” eleştirisinde bulundu./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu
Gündem

Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı el koyma kararına gerekçe olarak malvarlığı..
CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap
Gündem

CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Hakan Yıldız, Şehir Tiyatroları'nda görev alan CHP ‘yalakası’ Levent Üzümcü’nün inanç..
Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!
Gündem

Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!

CHP içerisinde sular durulmuyor, istifalar ve küfürler havada uçuşuyor! Keçiören Belediye Başkanı Mesut ÖZARSLAN’ın CHP’den istifa kararını ..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23