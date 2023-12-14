Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

Sabitlenmiş mesaj kaldırılana kadar sohbetin en üstünde bir bant olarak gösteriliyor. Kaldırmak için ise mesaja basıp ‘Sabitlemeyi kaldır’ seçeneğine basmanız yeterli. Özellik kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor ve uygulamanızın güncel olması gerekiyor.