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Teknoloji-Bilişim
7
Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

2023-12-14 10:31:00
Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

#1
Foto - Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

Şirket kullanıcıların metin, anket, fotoğraf ve emoji de dahil olmak üzere her türlü yazışmayı sabitleyebileceğini duyurdu. Fakat kullanıcılar bir seferde yalnızca bir sohbeti sabitleyebiliyor.

#2
Foto - Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

Bu özellik kritik bilgilere hızlıca erişmek için iyi bir çözüm olabilir. Malum, WhatsApp kanallarında bazen önemli bilgiler arada kaynayabiliyor. Yöneticinin izniyle grupta bulunan herkes bir mesajı sabitleyebiliyor.

#3
Foto - Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

WhatsApp'ın rakibi Telegram hâlihazırda hem bireysel hem de grup sohbetlerinde sabit mesaj seçeneği sunuyor. Platformun özelliği Kanallar'a genişletip genişletmeyeceği ise şu an için belli değil.

#4
Foto - Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

WhatsApp’ta mesajlar nasıl sabitlenir? Android: Mesajı seçin ve basılı tutun > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin.

#5
Foto - Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

iPhone: Mesajı seçin ve basılı tutun. Diğer seçenekler > Sabitle’ye dokunun > sabitleme süresini (24 saat, 7 gün veya 30 gün) seçin.

#6
Foto - Whatsapp'ta yeni dönem! Artık mesajlarınızı...

Sabitlenmiş mesaj kaldırılana kadar sohbetin en üstünde bir bant olarak gösteriliyor. Kaldırmak için ise mesaja basıp ‘Sabitlemeyi kaldır’ seçeneğine basmanız yeterli. Özellik kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor ve uygulamanızın güncel olması gerekiyor.

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