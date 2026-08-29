Mahalle savaş alanına döndü, 4 kişi tutuklandı! Güvercin kavgası: 3’ü çocuk, 13 yaralı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayların daha fazla büyümesini engellemek amacıyla Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine destek olarak bölgeye 20 asayiş ekibi, 16 motosikletli Yunus timi ve 2 Çevik Kuvvet timi yönlendirildi. Polisin zamanında müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Işıl E. (37), Aykut E. (12), Asil E. (9), Mihriban E. (33), Can E. (32), Esma E. (43), Kazım B. (9), Deniz S. (53), Mustafa E. (16), Filiz K. (39), Zeynel T. (45), Ufuk K. (40) ve Ferdi K. (47) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Esma E.’nin göz, boyun, baş ve akciğer bölgesine isabet eden saçmalar nedeniyle durumunun ağır olduğu, diğer 12 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için Kazımpaşa Mahallesi’ndeki 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; Can E.’nin evinde 31 adet sentetik ecza hapı, pala, kılıç, üzerinde kan izleri bulunan bir pompalı tüfek ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Ayrıca Ümüt E.’nin ikametinde otomatik av tüfeği ve 9 kartuş, Mert D.’nin evinde 48 adet sentetik ecza hapı, Metin Ö.’nün evinde ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu.