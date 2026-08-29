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Mahalle savaş alanına döndü, 4 kişi tutuklandı! Güvercin kavgası: 3’ü çocuk, 13 yaralı

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Mahalle savaş alanına döndü, 4 kişi tutuklandı! Güvercin kavgası: 3’ü çocuk, 13 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde kaybolan güvercinler yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü çocuk 13 kişi yaralandı.

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Foto - Mahalle savaş alanına döndü, 4 kişi tutuklandı! Güvercin kavgası: 3’ü çocuk, 13 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde kayıp güvercinler nedeniyle başlayan anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da sokağa çıkmasıyla çatışmanın ortasında kalan 3’ü çocuk 13 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Mahalle savaş alanına döndü, 4 kişi tutuklandı! Güvercin kavgası: 3’ü çocuk, 13 yaralı

Olay, 25 Ağustos günü saat 18.50 sıralarında Menemen ilçesi Kazımpaşa Mahallesi 5. Kayaalp Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mustafa E., kaybolan güvercinlerinin Nefes K.’de bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine Nefes K.’nin babası Sergen K. (33) ile Mustafa E. arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Mustafa E.'nin evinden aldığı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş etmesi üzerine, Sergen K. de eşine ait ruhsatlı av tüfeğiyle havaya ve karşı tarafa doğru ateş açarak karşılık verdi. Tarafların yakınlarının da sokağa dökülmesiyle olay, karşılıklı silahlı çatışmaya dönüştü.

#3
Foto - Mahalle savaş alanına döndü, 4 kişi tutuklandı! Güvercin kavgası: 3’ü çocuk, 13 yaralı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayların daha fazla büyümesini engellemek amacıyla Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine destek olarak bölgeye 20 asayiş ekibi, 16 motosikletli Yunus timi ve 2 Çevik Kuvvet timi yönlendirildi. Polisin zamanında müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Işıl E. (37), Aykut E. (12), Asil E. (9), Mihriban E. (33), Can E. (32), Esma E. (43), Kazım B. (9), Deniz S. (53), Mustafa E. (16), Filiz K. (39), Zeynel T. (45), Ufuk K. (40) ve Ferdi K. (47) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Esma E.’nin göz, boyun, baş ve akciğer bölgesine isabet eden saçmalar nedeniyle durumunun ağır olduğu, diğer 12 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için Kazımpaşa Mahallesi’ndeki 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; Can E.’nin evinde 31 adet sentetik ecza hapı, pala, kılıç, üzerinde kan izleri bulunan bir pompalı tüfek ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Ayrıca Ümüt E.’nin ikametinde otomatik av tüfeği ve 9 kartuş, Mert D.’nin evinde 48 adet sentetik ecza hapı, Metin Ö.’nün evinde ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

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Foto - Mahalle savaş alanına döndü, 4 kişi tutuklandı! Güvercin kavgası: 3’ü çocuk, 13 yaralı

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Can E. (32), Mustafa E. (16), Sergen K. (33) ve Gökhan K. (28), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 27 Ağustos'ta Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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