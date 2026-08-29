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Sağlık
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SGK'dan müjde: 3 önemli ilaç geri ödeme listesine alındı!

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SGK'dan müjde: 3 önemli ilaç geri ödeme listesine alındı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki Hemofili B ilacı ile bir kanser ilacının SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

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Foto - SGK'dan müjde: 3 önemli ilaç geri ödeme listesine alındı!

Işıkhan, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin paylaşımda bulundu.

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Foto - SGK'dan müjde: 3 önemli ilaç geri ödeme listesine alındı!

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti: "2 adet Hemofili B ilacı ve bir adet kanser ilacı olmak üzere biri yerli üretim 3 ilacı geri ödeme kapsamımıza aldık.

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Foto - SGK'dan müjde: 3 önemli ilaç geri ödeme listesine alındı!

Eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 40 oranında artırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik.

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Foto - SGK'dan müjde: 3 önemli ilaç geri ödeme listesine alındı!

Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerini güncelledik, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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