Mete Yarar'dan Türk halkına patladı: Neden panik atak geçiriyorsunuz kardeşim
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İsrail'in Ebu Zuhur saldırısı sonrası Türkiye'de bazı kişilerin panik atak geçirmeye başladığını söyleyerek tepki gösterdi.
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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İsrail'in Ebu Zuhur saldırısı sonrası Türkiye'de bazı kişilerin panik atak geçirmeye başladığını söyleyerek tepki gösterdi.
Haber Global canlı yayında gündemdeki askeri gelişmeleri ve F-35 tartışmalarını değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İsrail’in bölgede yenilmez bir güç gibi yansıtılmasına sert tepki gösterdi.
İsrail’in, düzenli bir orduya dahi sahip olmayan bölgelere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Yarar, İran’la yaşanan çatışmalar sırasında mühimmat stoklarının önemli ölçüde tükendiğini belirtti. Yarar ayrıca, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin kamuoyunda düşünüldüğü kadar uzun süreli ve kesintisiz bir koruma sağlayamadığını vurguladı.
Yarar, Türkiye’nin akıllı mühimmat ve menzilli sistemler açısından İran’dan çok daha güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin İran karşısında çekinmesini gerektirecek bir durum olmadığını savundu.
Yarar açıklamasında, "Hep şunu konuşuyorlar, İsrail'in elinde F-35'ler var. Biz de yok, bizim milli muharip uçağımız 2028'de gelecek. Ben şöyle söyleyeyim. Bizim akıllı mühimmat ailemiz elimizdeki envanter İran'ın 10 misli. 780 kilometre metrekarelik bir ülkedeki (Türkiye) adam panik atak geçiriyor. Ufacık alandaki ülkedeki adama sıkıntı olmuyor da sana nasıl oluyor kardeşim? Bırak adam korksun" dedi.
İsrail’in Suriye’de bölgesel hedefleri vurarak Türkiye’ye mesaj vermeye çalıştığı iddialarını yanıtlayan Mete Yarar, Türkiye’nin cevabı doğrudan sahada ve çok daha geniş bir coğrafyada verdiğini belirtti. Yarar, "Sizinle asimetrik olarak mücadele eden bir devletle asimetrik mücadele edersiniz. İsrail İdlib’de başkasının yerini vurarak bize ayar çektiğini sanıyorsa, biz o ayarı Somali’de, Sudan’da, Libya’da ve Mekke ittifakıyla çekiyoruz. Türkiye asimetrik olarak bu mücadeleyi her safhada başarıyla yürütüyor" dedi.
Yarar, İsrail’in bölgede oluşturmaya çalıştığı stratejik ve ekonomik güzergâhların Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik girişimlerle sekteye uğradığını savundu. Suriye’de SDG/PKK’ya yönelik gelişmelerden IMEC projesine kadar birçok başlıkta İsrail’in bölgesel planlarının Türkiye tarafından boşa çıkarıldığını belirten Yarar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Sudan gibi ülkelerin artık Türkiye ile daha yakın iş birlikleri geliştirdiğine dikkat çekti. Yarar, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin İsrail’in hareket alanını daralttığını ifade etti.
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