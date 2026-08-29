Mete Yarar'dan Türk halkına patladı: Neden panik atak geçiriyorsunuz kardeşim

İsrail’in Suriye’de bölgesel hedefleri vurarak Türkiye’ye mesaj vermeye çalıştığı iddialarını yanıtlayan Mete Yarar, Türkiye’nin cevabı doğrudan sahada ve çok daha geniş bir coğrafyada verdiğini belirtti. Yarar, "Sizinle asimetrik olarak mücadele eden bir devletle asimetrik mücadele edersiniz. İsrail İdlib’de başkasının yerini vurarak bize ayar çektiğini sanıyorsa, biz o ayarı Somali’de, Sudan’da, Libya’da ve Mekke ittifakıyla çekiyoruz. Türkiye asimetrik olarak bu mücadeleyi her safhada başarıyla yürütüyor" dedi.