Çanakkale beşinci kez Kültür Yolu Festivali ile buluştu
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 16’ncı durağı Çanakkale’de dokuz gün sürecek kültür, sanat ve gastronomi maratonu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası’nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Beşinci kez festival coşkusunu yaşayan kent, Troya’dan Çanakkale Savaşları’na uzanan eşsiz tarihî mirasını konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan yüzlerce etkinlikle buluşturacak. Türkiye’nin sevilen sanatçıları festival sahnelerinde müzik şöleni yaşatırken, 52 Lezzet Noktası da Çanakkale’nin zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerin keşfine sunacak.