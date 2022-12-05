WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

Platform, aynı zamanda bünyesinde bulunan sekiz emojinin de tasarımını baştan yaratıyor. Bunlar arasında yalvaran yüz emojisi ve gözleri yaşla dolmuş emoji ve daha birçoğu yer alıyor. Yeni emojilerin WhatsApp için kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.