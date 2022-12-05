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Teknoloji-Bilişim
13
WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

2022-12-05 00:24:52
WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

Meta'nın sevilen uygulaması WhatsApp, görüntülü konuşmadaki o sorunu çözmek için çalışmalara başladı.

#1
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

WhatsApp, resim içinde resim modu sayesinde görüntülü konuşmalardaki sorunu ortadan kaldırıyor! İşte detaylar.

#2
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

WABetaInfo, bugün blog hesabından yayınladığı yazısında WhatsApp’ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

#3
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, resim içinde resim adını verdiği fonksiyon sayesinde kullanıcılarının görüntülü konuşurken diğer uygulamalara kamera bulanıklaşmadan girmesine izin verecek.

#4
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#5
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

-WhatsApp resim içinde resim modu- WhatsApp, uzun süre önce mesajlaşma ve konuşmaya ek olarak bir de görüntülü konuşma özelliğini kullanıcılarına sundu.

#6
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

Fakat WhatsApp kullanıcıları, platform üzerinden görüntülü konuşurken başka bir uygulamaya girdiğinde görüntü bulanıklaşıyor.

#7
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

Anlık haberleşme uygulaması, kullanıcılarının bu sorunu yaşamaması için görüntülü görüşmeler için resim içinde resim modu üzerinde çalışmaya başladı.

#8
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

Yani resim içinde resim modu sayesinde WhatsApp kullanıcıları, görüntülü konuşurken başka uygulamalara da kamera bulanıklaşmadan girebilecek.

#9
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

WhatsApp görüntülü konuşmalar için resim içinde resim modu, şu anda iOS beta 22.24.0.79 güncellemesiyle test aşamasında yer alıyor. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

#10
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

Yeniliğin iOS 15 ve üzeri güncellemelerle uyumlu olduğunu düşünülüyor. Fakat bununla ilgili bir kanıt yok. WABetaInfo tarafından yapılan testlerde yeniliğin en az iOS 16.1 güncellemesiyle çalıştığı kesinleşti.

#11
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

WhatsApp, ek olarak 21 adet yeni emoji üzerinde çalışıyor. İçerisinde pembe kalp, penguen ve çeşitli birçok kategoriyi barındıran yeni emojiler test aşamasında.

#12
Foto - WhatsApp, o sorunu ortadan kaldıracak

Platform, aynı zamanda bünyesinde bulunan sekiz emojinin de tasarımını baştan yaratıyor. Bunlar arasında yalvaran yüz emojisi ve gözleri yaşla dolmuş emoji ve daha birçoğu yer alıyor. Yeni emojilerin WhatsApp için kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.

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