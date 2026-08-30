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Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize yardım edin savaş gemisi üretelim

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Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize yardım edin savaş gemisi üretelim

Türkiye'den savaş gemisi üretimi konusunda son dönemde rekorlara imza atarken önemli bir gelişme yaşandı. Afrika ülkesi Türkiye'den yardım isteyerek 'savaş gemisi üretelim' teklifi yaptı.

#1
Foto - Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize yardım edin savaş gemisi üretelim

Mildefin'de yer alan habere göre, Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Idi Abbas, Türkiye Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ile Abuja’daki Deniz Kuvvetleri Karargahı’nda bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin denizcilik alanında geliştirilmesi ele alındı.

#2
Foto - Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize yardım edin savaş gemisi üretelim

Görüşmenin ana gündemini deniz platformlarının inşası, savunma teknolojileri, teknoloji transferi, yerli üretim ve kapasite geliştirme oluşturdu.

#3
Foto - Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize yardım edin savaş gemisi üretelim

Koramiral Abbas, Nijerya Donanması’nın filo modernizasyonu ve deniz güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamında yerli kapasitenin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. Abbas, Türkiye ile kurulacak iş birliklerinin Nijerya’da yerelleşmeyi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesini, bakım ve idame kabiliyetlerinin artırılmasını desteklemesi gerektiğini vurguladı. Taraflar ayrıca Nijerya’da ortak üretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri, bakım desteği ve teknik kapasitenin geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirdi.

#4
Foto - Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize yardım edin savaş gemisi üretelim

Görüşmenin, Türkiye ile Nijerya arasındaki mevcut savunma sanayisi ilişkilerinin özellikle denizcilik ve gemi inşa alanlarında derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

#5
Foto - Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize yardım edin savaş gemisi üretelim

Nijerya Donanması, stratejik sanayi ortaklıklarının ülkenin daha bağımsız ve teknolojik açıdan yetkin bir deniz kuvveti oluşturmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

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