Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize yardım edin savaş gemisi üretelim

Koramiral Abbas, Nijerya Donanması’nın filo modernizasyonu ve deniz güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamında yerli kapasitenin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. Abbas, Türkiye ile kurulacak iş birliklerinin Nijerya’da yerelleşmeyi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesini, bakım ve idame kabiliyetlerinin artırılmasını desteklemesi gerektiğini vurguladı. Taraflar ayrıca Nijerya’da ortak üretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri, bakım desteği ve teknik kapasitenin geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirdi.