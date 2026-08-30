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Türkiye'nin harıl harıl petrol aradığı Somali'de sıcak gelişme: Kritik isim öldürüldü

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Türkiye'nin harıl harıl petrol aradığı Somali'de sıcak gelişme: Kritik isim öldürüldü

Türkiye'nin askeri ve enerji alanında desteklediği Somali'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türk askerinin görev yaptığı ülkede kritik isim öldürüldü.

#1
Foto - Türkiye'nin harıl harıl petrol aradığı Somali'de sıcak gelişme: Kritik isim öldürüldü

NISA'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali istihbarat güçleri ile uluslararası ortakların işbirliğinde planlanan operasyonun 23 Ağustos'ta Orta Cubbe bölgesinin Jilib ilçesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

#2
Foto - Türkiye'nin harıl harıl petrol aradığı Somali'de sıcak gelişme: Kritik isim öldürüldü

Açıklamada, operasyonda Eş-Şebab'ın sözde "istihbarat şefi" olduğu belirtilen Labajir'in öldürüldüğü ifade edildi.

#3
Foto - Türkiye'nin harıl harıl petrol aradığı Somali'de sıcak gelişme: Kritik isim öldürüldü

Labajir'in 2006'da Eş-Şebab'a katıldığı ve örgütün istihbarat birimlerinde çeşitli görevlerde bulunduğu, 2013'te örgütün istihbarat yapılanmasının başına getirildiği kaydedilen açıklamada, Labajir'in uzun yıllar Eş-Şebab'ın bilgi toplama, planlama ve örgüt mensupları arasındaki koordinasyon faaliyetlerinde önemli rol üstlendiği belirtildi.

#4
Foto - Türkiye'nin harıl harıl petrol aradığı Somali'de sıcak gelişme: Kritik isim öldürüldü

Açıklamada, Labajir'in sivillere yönelik saldırılarla bağlantılı suçlamalarla da karşı karşıya olduğu belirtilerek, Labajir'in öldürülmesinin Eş-Şebab'ın yönetimi ve istihbarat kapasitesi açısından önemli bir kayıp olduğu değerlendirmesine yer verildi.

#5
Foto - Türkiye'nin harıl harıl petrol aradığı Somali'de sıcak gelişme: Kritik isim öldürüldü

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor. Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

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