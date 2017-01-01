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WhatsApp mesajlarında radikal değişiklik kararı

  • Snapchat uygulamasındaki özellik popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a geliyor.

  • Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

  • Snapchat ile hayatımıza giren bir süre sonra silinen mesajlar özelliği WhatsApp'a da geliyor.

  • Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak.

  • Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.

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