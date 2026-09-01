Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!
Galatasaray'ın makinası yine iş başında...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın makinası yine iş başında...
Süper Lig'de ilk 3 haftayı tamamladık. Ve şu anda hem gol hem de asist krallığının zirvesinde Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen var... Nijeryalı golcü, sezona fırtına gibi girdi.
Sezon başı hazırlık kampına katılan Victor Osimhen'in bu yıl daha etkili bir performans sergileyeceği düşünülüyordu. Ve Süper Lig'deki ilk 3 hafta itibarıyla durum aynın böyle gelişmiş gibi gözüküyor. Nijeryalı yıldız, şimdiden 5 kez rakip ağları salladı.
Osimhen gol krallığında zirvede bulunuyor. Onu 3'er gollü Salah, Shomurodov ve Dusan Vlahovic takip ediyor. Asist konusunda da ilginç bir tablo oluştu. Osimhen, 2 asistle orada da en tepede... Ancak bu kulvarda aynı sayıya sahip çok oyuncu var:
Osimhen Ernest Muçi Juninho Bacuna Saikuba Jarju Gabriel Sara Emrecan Bulut Junior Olaitan
Victor Osimhen şu anda çok açık bir şekilde Galatasaray'ın lideri... Kadrodaki herkes ona büyük saygı gösteriyor.
Nijeryalı süper yıldız, yakın arkadaşı Rafael Leao'nun transferinde de önemli bir rol oynamıştı. Ona sürekli telefon açtı. Ve belki de Aston Villa yerine Sarı-Kırmızılılar'ı tercih etmesini sağladı.
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