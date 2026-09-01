Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!

Osimhen gol krallığında zirvede bulunuyor. Onu 3'er gollü Salah, Shomurodov ve Dusan Vlahovic takip ediyor. Asist konusunda da ilginç bir tablo oluştu. Osimhen, 2 asistle orada da en tepede... Ancak bu kulvarda aynı sayıya sahip çok oyuncu var: