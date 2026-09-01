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Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı! Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa... Çiftçiler, bu yıl bol diyerek açıkladı: Protein - magnezyum deposunun kilosu 100 TL! Kalp ve damar sağlığına katkı sağlar Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar? Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! O yıldız oyuncunun kalbinde sorun çıktı Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota Bakan Çiftçi görevi başında hayatını kaybeden polisleri andı, dua etti! Gündem oldu: Ortalık karıştı karışacak... 50 milyon euro verilecek mi?
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Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!

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Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!

Galatasaray'ın makinası yine iş başında...

#1
Foto - Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!

Süper Lig'de ilk 3 haftayı tamamladık. Ve şu anda hem gol hem de asist krallığının zirvesinde Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen var... Nijeryalı golcü, sezona fırtına gibi girdi.

#2
Foto - Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!

Sezon başı hazırlık kampına katılan Victor Osimhen'in bu yıl daha etkili bir performans sergileyeceği düşünülüyordu. Ve Süper Lig'deki ilk 3 hafta itibarıyla durum aynın böyle gelişmiş gibi gözüküyor. Nijeryalı yıldız, şimdiden 5 kez rakip ağları salladı.

#3
Foto - Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!

Osimhen gol krallığında zirvede bulunuyor. Onu 3'er gollü Salah, Shomurodov ve Dusan Vlahovic takip ediyor. Asist konusunda da ilginç bir tablo oluştu. Osimhen, 2 asistle orada da en tepede... Ancak bu kulvarda aynı sayıya sahip çok oyuncu var:

#4
Foto - Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!

Osimhen Ernest Muçi Juninho Bacuna Saikuba Jarju Gabriel Sara Emrecan Bulut Junior Olaitan

#5
Foto - Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!

Victor Osimhen şu anda çok açık bir şekilde Galatasaray'ın lideri... Kadrodaki herkes ona büyük saygı gösteriyor.

#6
Foto - Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı!

Nijeryalı süper yıldız, yakın arkadaşı Rafael Leao'nun transferinde de önemli bir rol oynamıştı. Ona sürekli telefon açtı. Ve belki de Aston Villa yerine Sarı-Kırmızılılar'ı tercih etmesini sağladı.

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