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Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilo fiyatı, seans kapanışında 6 milyon 735 bin liraya geriledi.

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Foto - Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 715 bin lira, en yüksek 6 milyon 832 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 735 bin lira oldu.

#2
Foto - Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 855 bin liradan tamamlamıştı.

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Foto - Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 582 milyon 708 bin 294,67 lira, işlem miktarı ise 674,61 kilogram oldu.

#4
Foto - Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 759 milyon 878 bin 75,92 lira olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı

Ons altın da günü yüzde 2’nin üzerinde değer kaybıyla tamamladı.

#6
Foto - Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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Foto - Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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