Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir...

Uyarının arkasında ehliyet alma sürecinin belirli bir zaman gerektirmesi bulunuyor. Abacı, kasım ayında kayıt yaptıran adayların işlemlerinin yeni yıla sarkma ihtimaline dikkat çekerek bu dönemi “riskli” olarak nitelendirdi. 2026 tarifesine göre B sınıfı sürücü belgesinde yalnızca resmî ödemelerin toplamı 8 bin 869,60 TL'yi buluyor. Bu tutarın 6 bin 754,60 TL'sini harç, 1.690 TL'sini değerli kâğıt bedeli, 425 TL'sini ise vakıf hizmet bedeli oluşturuyor. A, A1, A2 VE F SINIFLARINDA 4 BİN 354 TL 2026 yılında A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerinde 2 bin 239,90 TL harç ödeniyor. Kart ve vakıf bedelleriyle birlikte bu sınıflardaki toplam resmî maliyet 4 bin 354,90 TL'ye ulaşıyor. C, D ve diğer ağır vasıta sınıflarında ise harç bedeli 11 bin 271,20 TL seviyesinde. 2 bin 115 TL'lik kart ve vakıf bedeli de eklendiğinde toplam resmî ödeme 13 bin 386,20 TL oluyor. Mevcut rakamlara göre B sınıfı ehliyette 20-25 bin TL arasındaki kurs ücretine 8 bin 869,60 TL'lik resmî bedeller de ekleniyor. Sektör temsilcilerinin öngördüğü yüzde 30'luk kurs zammının gerçekleşmesi halinde ehliyet almak isteyenlerin 2027'de daha yüksek bir maliyetle karşılaşması bekleniyor. Bu nedenle kayıt için eylül ve ekim aylarının değerlendirilmesi öneriliyor.