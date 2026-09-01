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Kışın meşhur lezzetine yazın da talep yağıyor: Bugün ne pişirsem diyenlere... Un, tavuk ile nasıl yapılıyor? Microsoft e-posta hizmetindeki kesintinin nedenini şirket açıkladı: Küresel e-posta krizi sorun olmuştu... Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir... İdlib'de bombalı araç dehşeti: 5 ölü, 7 yaralı! Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı! Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa...
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Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir...

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Giriş Tarihi:

Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir...

Ehliyet almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir uyarı geldi. Halihazırda kurs ve resmî ödemelerle ciddi bir maliyete ulaşan ehliyette, yeni yılla birlikte fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri özellikle ekim ayına yaklaşık 26 bin kadar fark çıkarılacak diyor.

#1
Foto - Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir...

Ehliyet almak isteyenlerin karşı karşıya kaldığı maliyetler artarken, sürücü kurslarından yeni yıl öncesi dikkat çeken bir uyarı geldi. Dijital Gaste’den Gamze Eskiköy’ün haberine göre, İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (İZSED) Başkanı Tolga Abacı, kayıt yaptırmayı düşünenlerin yılın son aylarını beklememesi gerektiğini belirterek özellikle ekim ayına dikkat çekti.

#2
Foto - Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir...

Abacı'nın verdiği bilgilere göre sürücü kurslarının mevcut ücretleri 20 bin ile 25 bin TL arasında değişiyor. Ancak ehliyet sahibi olmak isteyenlerin ödeyeceği tutar yalnızca sürücü kursu ücretiyle sınırlı kalmıyor.

#3
Foto - Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir...

Sürücü kurslarının akaryakıt başta olmak üzere artan giderlerine dikkat çeken Abacı, yeni yılda fiyatların yeniden belirleneceğini söyledi. Abacı, sürücü kursu ücretlerinde 2027 yılıyla birlikte ortalama yüzde 30 civarında artış beklediklerini açıkladı.

#4
Foto - Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir...

Beklenen yüzde 30'luk artış gerçekleşirse bugün 20 bin TL olan bir kurs ücreti yaklaşık 26 bin TL'ye, 25 bin TL'lik ücret ise 32 bin 500 TL seviyesine çıkabilir. Kesin fiyatlar ise sürücü kurslarının yeni yıldaki maliyet hesaplamalarının ardından belli olacak.

#5
Foto - Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir...

Ehliyet almak isteyenlere zamanlama konusunda da çağrıda bulunan Abacı, eylül ve ekim aylarının değerlendirilmesini önerdi. Abacı, kayıt için en geç ekim ayının tercih edilmesi gerektiğini belirterek işlemleri yıl sonuna bırakmama uyarısında bulundu.

#6
Foto - Tarih bile verildi! Ehliyet alacaklara kötü haber: Yüzde 30 zam duyurusu... Bu kadar fark ortaya çıkabilir...

Uyarının arkasında ehliyet alma sürecinin belirli bir zaman gerektirmesi bulunuyor. Abacı, kasım ayında kayıt yaptıran adayların işlemlerinin yeni yıla sarkma ihtimaline dikkat çekerek bu dönemi “riskli” olarak nitelendirdi. 2026 tarifesine göre B sınıfı sürücü belgesinde yalnızca resmî ödemelerin toplamı 8 bin 869,60 TL'yi buluyor. Bu tutarın 6 bin 754,60 TL'sini harç, 1.690 TL'sini değerli kâğıt bedeli, 425 TL'sini ise vakıf hizmet bedeli oluşturuyor. A, A1, A2 VE F SINIFLARINDA 4 BİN 354 TL 2026 yılında A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerinde 2 bin 239,90 TL harç ödeniyor. Kart ve vakıf bedelleriyle birlikte bu sınıflardaki toplam resmî maliyet 4 bin 354,90 TL'ye ulaşıyor. C, D ve diğer ağır vasıta sınıflarında ise harç bedeli 11 bin 271,20 TL seviyesinde. 2 bin 115 TL'lik kart ve vakıf bedeli de eklendiğinde toplam resmî ödeme 13 bin 386,20 TL oluyor. Mevcut rakamlara göre B sınıfı ehliyette 20-25 bin TL arasındaki kurs ücretine 8 bin 869,60 TL'lik resmî bedeller de ekleniyor. Sektör temsilcilerinin öngördüğü yüzde 30'luk kurs zammının gerçekleşmesi halinde ehliyet almak isteyenlerin 2027'de daha yüksek bir maliyetle karşılaşması bekleniyor. Bu nedenle kayıt için eylül ve ekim aylarının değerlendirilmesi öneriliyor.

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