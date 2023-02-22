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Teknoloji-Bilişim
16
WhatsApp haber dünyasına el atıyor

2023-02-22 19:36:10
WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, haber bülteni aracı üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

#1
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, şimdiye kadar hep yaptığı yeniliklerle karşımıza çıktı.

#2
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Söz konusu güncellemeler ve yenilikler daha çok mesajlaşmayı daha etkili hale getirmeye yönelik oldu. Şimdi ise WhatsApp, özel bir haber bülteni aracı üzerinde çalışıyor.

#3
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Her geçen gün yeni bir olayın ve yeniliğin meydana geldiği dünyamızda haberleri takip etmek zor olabiliyor.

#4
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Çıkan haberlere göre dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp ise bu zorluk için harekete geçmeye hazırlanıyor.

#5
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

WaBetaInfo'ya göre şirket, bir "özel bülten aracı" üzerinde çalışıyor.

#6
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

WhatsApp zaten mesajları aynı anda birden fazla kişiye gönderme özelliğine sahip.

#7
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Haber'>Haber bülteni ile ilgili mevcut düşünce ise bu kullanım alanını daha da genişletecek gibi duruyor.

#8
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

WhatsApp ile ilgili değişiklikleri tespit eden WaBetaInfo, bu özellik için "bilgi yaymak için birden çoğa bir araç olacağını" söylüyor.

#9
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

WhatsApp, günlük 2 milyar aktif kullanıcıya sahip. Bu durumda da kullanıcı tabanının çok küçük kısmı haber bültenine ilgi gösterse dahi platform bir ay içinde en büyük haber bülteni olabilir.

#10
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Sonucunda da haber dünyasında önemli bir yere sahip olma ihtimaline sahip.

#11
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Tüm bunların yanı sıra haber bültenleri sayesinde kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman geçirmesi de mümkün hale gelir.

#12
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Söz konusu yenilikle ilgili çok fazla detay yer almıyor.

#13
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Ancak WaBetaInfo, kodu tarayarak ulaştığı bu ipuçları sayesinde aracın şimdilik geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

#14
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Söz konusu yeni araçla ilgili olarak WhatsApp tarafından ise herhangi bir açıklama gelmedi.

#15
Foto - WhatsApp haber dünyasına el atıyor

Bundan dolayı da yeni araçla ilgili değişiklikler meydana gelebilir. Ayrıca platform haber bülteni ile ilgili fikrini değiştirip projeyi kaldırma ihtimali de var. Kaynak: WaBetaInfo

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