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Altın fiyatları için kötü senaryo!

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Altın fiyatları için kötü senaryo!

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimine gitme olasılığına ilişkin beklentilerin zayıflaması nedeniyle yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 500 dolar düşürdü. Bankanın analistleri Lina Thomas ve Dan Struyven tarafından yayımlanan nota göre, altın için Aralık ayı hedef fiyatı ons başına 4.900 dolar olarak revize edildi. Bu tahmin, değerli metalin yılın ikinci yarısında yükselişini sürdüreceğine ancak önceki öngörülere kıyasla daha yavaş bir hızla ilerleyeceğine işaret ediyor.

#1
Foto - Altın fiyatları için kötü senaryo!

Kısa vadede temkinli görünüm Bloomberg News’e göre analistler, “Altın fiyatlarına ilişkin görüşümüz yapısal olarak olumlu olmaya devam ediyor ancak kısa vadede daha temkinliyiz. Yakın dönemde aşağı yönlü, orta vadede ise yukarı yönlü riskler bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu. Goldman Sachs son yıllarda altın konusunda en iyimser kurumlar arasında yer alıyordu. Banka, 2024'ün sonlarında altına yatırım yapılmasını güçlü şekilde tavsiye etmiş ve daha sonra gerçekleşen sert yükselişi öngörmüştü.

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Foto - Altın fiyatları için kötü senaryo!

Para politikası altın üzerinde baskı oluşturuyor Gerilimler nedeniyle enerji fiyatlarının yükselmesi, para politikasının sıkılaşacağı beklentilerini artırırken altın fiyatları son aylarda baskı altında kaldı. Fed bu hafta faiz oranlarını değiştirmese de politika yapıcılar, yıl içinde faiz artırımı ihtimaline verilen desteğin güçlendiğine işaret etti. Aynı zamanda Fed’in yeni Başkanı Kevin Warsh, fiyat istikrarını yeniden sağlamayı taahhüt etti. Yeni tahminlere göre faiz indiriminin gelecek yılın haziran ve aralık aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki beklentiler ise Aralık 2026 ve Mart 2027 tarihlerini işaret ediyordu.

#3
Foto - Altın fiyatları için kötü senaryo!

Yeni Fed yönetiminin etkisi Raporda, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişelerin sınırlı kalabileceği belirtilirken, Kevin Warsh başkanlığında yapılan ilk toplantıda sergilenen “beklenmedik derecede şahin tutuma” dikkat çekildi. ABD Başkanı Donald Trump, faizleri yeterince indirmediği gerekçesiyle sık sık eleştirdiği önceki başkanın ardından Kevin Warsh’ı Fed Başkanlığı görevine getirmişti.

#4
Foto - Altın fiyatları için kötü senaryo!

Alternatif senaryo: Daha sert düşüş Goldman Sachs, Fed’in faiz artırımlarına yönelmesi halinde ekonomik politikalara karşı korunma aracı olarak görülen altına olan talebin daha kalıcı şekilde zayıflayabileceği uyarısında bulundu. Böyle bir senaryoda altının ons fiyatının yıl sonunda 4.400 dolara kadar gerileyebileceği ifade edildi. Aynı doğrultuda Goldman Sachs Başkan Yardımcısı ve eski Dallas Fed Başkanı Rob Kaplan da enflasyon baskılarının sürmesi durumunda merkez bankasının eylül ayı gibi erken bir tarihte faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi.

#5
Foto - Altın fiyatları için kötü senaryo!

Altını destekleyen unsurlar sürüyor Temkinli görünümüne rağmen banka, altın için destekleyici faktörlerin devam ettiğini belirtti. Bunların başında merkez bankalarının altın alımları geliyor. Rapora göre resmi sektörün 2026 yılı boyunca aylık yaklaşık 50 ton altın alması, sonraki yıl ise bu miktarın aylık 40 tona gerilemesi bekleniyor.

#6
Foto - Altın fiyatları için kötü senaryo!

Son dönemde fiyat performansı Altın, son işlemlerde ons başına yaklaşık 4.165 dolar seviyesinde işlem görürken üst üste üçüncü haftalık kaybını yaşamaya hazırlanıyordu. Değerli metal, ocak ayı sonunda yaklaşık 5.600 dolar ile rekor seviyeye ulaşmış, ardından düşüşünü sürdürerek mayıs ayında üst üste üçüncü aylık değer kaybını kaydetmişti.

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