Altın fiyatları için kötü senaryo!
Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimine gitme olasılığına ilişkin beklentilerin zayıflaması nedeniyle yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 500 dolar düşürdü. Bankanın analistleri Lina Thomas ve Dan Struyven tarafından yayımlanan nota göre, altın için Aralık ayı hedef fiyatı ons başına 4.900 dolar olarak revize edildi. Bu tahmin, değerli metalin yılın ikinci yarısında yükselişini sürdüreceğine ancak önceki öngörülere kıyasla daha yavaş bir hızla ilerleyeceğine işaret ediyor.