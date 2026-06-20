Altın fiyatları için kötü senaryo!

Alternatif senaryo: Daha sert düşüş Goldman Sachs, Fed’in faiz artırımlarına yönelmesi halinde ekonomik politikalara karşı korunma aracı olarak görülen altına olan talebin daha kalıcı şekilde zayıflayabileceği uyarısında bulundu. Böyle bir senaryoda altının ons fiyatının yıl sonunda 4.400 dolara kadar gerileyebileceği ifade edildi. Aynı doğrultuda Goldman Sachs Başkan Yardımcısı ve eski Dallas Fed Başkanı Rob Kaplan da enflasyon baskılarının sürmesi durumunda merkez bankasının eylül ayı gibi erken bir tarihte faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi.