Koca kıta herkesin gözü önünde parçalanıyor: İki ülkenin arası fermuar gibi açıldı
Columbia Üniversitesi araştırmacıları, Doğu Afrika’da Etiyopya ile Mozambik arasında uzanan devasa Turkana Fay Hattı'nın bölgeyi adeta bir fermuar gibi ikiye ayırdığını belgeledi. Yerin 13 kilometre altına kadar incelen kabuk yapısı, tektonik levhaların her yıl daha da uzaklaşarak kıtayı parçaladığını ve milyonlarca yıl içinde bölgede yeni bir okyanusun doğacağını gösteriyor. Bilim dünyasını alarma geçiren bu jeolojik hareketlilik, devasa çatlağın sadece yer kabuğunu değil, insanlık tarihinin milyonlarca yıllık sırlar barındıran katmanlarını da gün yüzüne çıkarıyor.