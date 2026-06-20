Koca kıta herkesin gözü önünde parçalanıyor: İki ülkenin arası fermuar gibi açıldı

Ancak uzmanlar Yaklaşık 45 milyon yıl önce başlayan bu devasa jeolojik hareketin tamamlanması ve yeni bir okyanusun doğması yine milyonlarca yıl sürecek. Öte yandan, kıtayı bölen bu hareketlilik insanlık tarihi için de çok önemli bir sırrı barındırıyor. Kabuğun incelmesi ve volkanik faaliyetler nedeniyle yaklaşık 4 milyon yıl önce zeminin çökmesi, kum ve çamur katmanlarının koruyucu bir kalkan oluşturmasını sağladı.