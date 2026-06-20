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Koca kıta herkesin gözü önünde parçalanıyor: İki ülkenin arası fermuar gibi açıldı

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Koca kıta herkesin gözü önünde parçalanıyor: İki ülkenin arası fermuar gibi açıldı

Columbia Üniversitesi araştırmacıları, Doğu Afrika’da Etiyopya ile Mozambik arasında uzanan devasa Turkana Fay Hattı'nın bölgeyi adeta bir fermuar gibi ikiye ayırdığını belgeledi. Yerin 13 kilometre altına kadar incelen kabuk yapısı, tektonik levhaların her yıl daha da uzaklaşarak kıtayı parçaladığını ve milyonlarca yıl içinde bölgede yeni bir okyanusun doğacağını gösteriyor. Bilim dünyasını alarma geçiren bu jeolojik hareketlilik, devasa çatlağın sadece yer kabuğunu değil, insanlık tarihinin milyonlarca yıllık sırlar barındıran katmanlarını da gün yüzüne çıkarıyor.

#1
Foto - Koca kıta herkesin gözü önünde parçalanıyor: İki ülkenin arası fermuar gibi açıldı

ABD’deki Columbia Üniversitesi araştırmacıları, sismik verileri kullanarak Doğu Afrika'daki Turkana Fay Hattı'nın yer altı haritasını çıkardı. Yapılan incelemelerde, Etiyopya ile Mozambik arasında uzanan bu devasa yarığın merkezindeki yer kabuğunun bazı noktalarda sadece 13 kilometre kalınlığa kadar düştüğü tespit edildi.

#2
Foto - Koca kıta herkesin gözü önünde parçalanıyor: İki ülkenin arası fermuar gibi açıldı

Normal şartlarda 35 kilometreyi aşan kabuğun bu denli incelmesi, bölgenin jeolojik olarak kritik bir kırılma sınırına ulaştığını gözler önüne serdi. Yılda ortalama 4,7 milimetre hızla birbirinden uzaklaşan iki tektonik levha, kıtayı adeta bir kumaş gibi gerip inceltirken, derinlerdeki magmanın da yeryüzüne doğru yükselmesini kolaylaştırıyor.

#3
Foto - Koca kıta herkesin gözü önünde parçalanıyor: İki ülkenin arası fermuar gibi açıldı

Bilim insanları, Doğu Afrika'daki bu ayrılma sürecinin beklentilerin çok ilerisinde bir aşamaya geldiğini ve yer kabuğunun kırılmaya her zamankinden daha yatkın olduğunu belirtiyor. Bu sürecin nihai sonucu ise gelecekte bölgeye deniz suyunun dolmasıyla yepyeni bir okyanusun meydana gelmesi olacak.

#4
Foto - Koca kıta herkesin gözü önünde parçalanıyor: İki ülkenin arası fermuar gibi açıldı

Ancak uzmanlar Yaklaşık 45 milyon yıl önce başlayan bu devasa jeolojik hareketin tamamlanması ve yeni bir okyanusun doğması yine milyonlarca yıl sürecek. Öte yandan, kıtayı bölen bu hareketlilik insanlık tarihi için de çok önemli bir sırrı barındırıyor. Kabuğun incelmesi ve volkanik faaliyetler nedeniyle yaklaşık 4 milyon yıl önce zeminin çökmesi, kum ve çamur katmanlarının koruyucu bir kalkan oluşturmasını sağladı.

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