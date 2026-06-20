Sabancı Holding'den devasa satış: Yeni sahibi belli oldu

Merhum Sakıp Sabancı tarafından 1973 yılında kurulan Sabancı Grubu’nun bünyesinde bulunan Kentsa Sosyal Tesisleri ve çevresindeki arazi, grubun son dönemde gerçekleştirdiği önemli gayrimenkul satışları arasında yer aldı. Sabancı Grubu yetkilileri ile Kemalettin Akkurt arasında yürütülen görüşmelerin ardından satış işlemleri tamamlandı. Edinilen bilgilere göre, Kordsa tesisleri içerisinde bulunan ve toplam 122 dönümlük alandan oluşan arazinin rayiç bedeli yaklaşık 1 milyar TL olduğu öğrenildi. Ancak satışın hangi bedel üzerinden gerçekleştiği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.