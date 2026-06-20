Sabancı Holding'den devasa satış: Yeni sahibi belli oldu
Sabancı Holding, Kentsa Sosyal Tesisleri alanı ile bu alana bitişik toplam 122 dönümlük araziyi elden çıkardı. Satışın yapıldığı şirket belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sabancı Holding, Kentsa Sosyal Tesisleri alanı ile bu alana bitişik toplam 122 dönümlük araziyi elden çıkardı. Satışın yapıldığı şirket belli oldu.
Merhum iş insanı Sakıp Sabancı tarafından 1973 yılında kurulan İzmit Kordsa fabrikası yerleşkesinde bulunan 122 dönümlük arazi el değiştirdi. Satış işleminin tamamlanması için Kocaelili iş insanı Kemalettin Akkurt ile Sabancı Holding yöneticileri, 19 Haziran 2026 tarihinde İzmit Tapu Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Tarafların imzalarıyla satış işlemi resmiyet kazandı. Söz konusu devir bölgenin son yıllardaki en dikkat çekici gayrimenkul işlemlerinden biri oldu.
Sanayi, sağlık, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettiren Kemalettin Akkurt, Kocaeli ekonomisine sağladığı katkılarla tanınıyor. Akkurt; İzmit’te Ramada Otel, Derince’de Galaksi AVM, İzmit, Bursa, Yalova ve Gemlik’te bulunan Özel Atakent Cihan Hastanesi gibi sağlık yatırımlarının yanı sıra çok sayıda prestijli konut ve yaşam projesine imza attı.
Kocaeli’nin başarılı yatırımcıları arasında öne çıkan iş insanı Kemalettin Akkurt, uzun yıllardır Kocaeli’nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırada yer alıyor. Yarattığı istihdam, gerçekleştirdiği yatırımlar ve bölge ekonomisine sağladığı katma değer sayesinde Akkurt, Kocaeli Defterdarlığı tarafından çeşitli başarı belgeleri ve plaketlerle ödüllendirildi.
Kocaeli’nin hafızasında önemli bir yere sahip olan Kentsa Sosyal Tesisleri el değiştirdi. Türkiye sanayisinin öncü kuruluşlarından Kordsa’nın İzmit yerleşkesinde bulunan ve yıllarca iş dünyasının seçkin organizasyonlarına ev sahipliği yapan tesisler, artık Kocaelili iş insanı Kemalettin Akkurt’un mülkiyetinde.
Satışı gerçekleştirilen birinci parsel, Kentsa Sosyal Tesisleri’nin de yer aldığı 65 bin 151 metrekarelik alanı kapsarken, ikinci parsel ise 57 bin 249 metrekare büyüklüğünde bulunuyor. Toplamda 122 dönüm arazinin mülkiyeti Kemalettin Akkurt’a geçti.
Merhum Sakıp Sabancı tarafından 1973 yılında kurulan Sabancı Grubu’nun bünyesinde bulunan Kentsa Sosyal Tesisleri ve çevresindeki arazi, grubun son dönemde gerçekleştirdiği önemli gayrimenkul satışları arasında yer aldı. Sabancı Grubu yetkilileri ile Kemalettin Akkurt arasında yürütülen görüşmelerin ardından satış işlemleri tamamlandı. Edinilen bilgilere göre, Kordsa tesisleri içerisinde bulunan ve toplam 122 dönümlük alandan oluşan arazinin rayiç bedeli yaklaşık 1 milyar TL olduğu öğrenildi. Ancak satışın hangi bedel üzerinden gerçekleştiği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
Kocaeli’nin en önemli yatırımcıları arasında gösterilen iş insanı Kemalettin Akkurt’un gerçekleştirdiği bu stratejik yatırımın, bölgenin gelişimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Uzun yıllardır üretim, sağlık, turizm ve gayrimenkul alanlarında yatırımlarını sürdüren Akkurt’un, söz konusu arazi üzerinde hayata geçireceği projeler şimdiden merak konusu oldu. Kaynak: Özgür Kocaeli
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