Mavi Vatan’dan Karadeniz’e güç gösterisi: Erdoğan tarihi teslimat için düğmeye basıyor, Türk donanması yeni devine kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek tarihi teslimat törenine başkanlık edecek. ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen CAm. ROMAN Korveti'nin Romanya Deniz Kuvvetleri'ne, TCG KOÇHİSAR (P-1221) Açık Deniz Karakol Gemisi'nin ise Türk Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılacağı tören, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel marka değerini bir kez daha perçinleyecek.