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Mavi Vatan’dan Karadeniz’e güç gösterisi: Erdoğan tarihi teslimat için düğmeye basıyor, Türk donanması yeni devine kavuşuyor

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Mavi Vatan’dan Karadeniz’e güç gösterisi: Erdoğan tarihi teslimat için düğmeye basıyor, Türk donanması yeni devine kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek tarihi teslimat törenine başkanlık edecek. ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen CAm. ROMAN Korveti'nin Romanya Deniz Kuvvetleri'ne, TCG KOÇHİSAR (P-1221) Açık Deniz Karakol Gemisi'nin ise Türk Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılacağı tören, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel marka değerini bir kez daha perçinleyecek.

#1
Foto - Mavi Vatan’dan Karadeniz’e güç gösterisi: Erdoğan tarihi teslimat için düğmeye basıyor, Türk donanması yeni devine kavuşuyor

Türkiye'nin askeri gemi inşa kabiliyetini ulusal ve uluslararası alanda bir kez daha ortaya koyan teslimatlarla hem Türk Deniz Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlanacak hem de Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayii iş birliği yeni bir aşamaya taşınacak. Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılacak olan CAm. ROMAN Korveti, ASFAT'ın ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın köklü tersanecilik tecrübesi ve Türk savunma sanayii ekosisteminin güçlü katkılarıyla inşa edildi. Gemi; keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemleriyle Romanya Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz başta olmak üzere bölgesel deniz güvenliği faaliyetlerine önemli katkılar sunacak.

#2
Foto - Mavi Vatan’dan Karadeniz’e güç gösterisi: Erdoğan tarihi teslimat için düğmeye basıyor, Türk donanması yeni devine kavuşuyor

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek TCG KOÇHİSAR (P-1221) ise Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında inşa edildi. TCG KOÇHİSAR; deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz güvenliği harekâtı, karakol görevleri ve insani yardım faaliyetleri gibi geniş görev yelpazesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinliğine katkı sağlayacak.

#3
Foto - Mavi Vatan’dan Karadeniz’e güç gösterisi: Erdoğan tarihi teslimat için düğmeye basıyor, Türk donanması yeni devine kavuşuyor

ASFAT, Milli Savunma Bakanlığının sahip olduğu askeri fabrika ve tersane kabiliyetlerini, özel sektörün dinamizmi ve Türk savunma sanayii ekosisteminin teknoloji üretme gücüyle bir araya getirerek Türkiye'nin savunma sanayii vizyonuna katkı sunmaya devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek çifte teslimat ile ASFAT'ın yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarına çözüm üreten bir şirket olmadığını; aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin güvenilir çözüm ortağı olduğunu bir kez daha göstermiş olacak.

#4
Foto - Mavi Vatan’dan Karadeniz’e güç gösterisi: Erdoğan tarihi teslimat için düğmeye basıyor, Türk donanması yeni devine kavuşuyor

ASFAT; milli mühendislik gücü, tersanecilik tecrübesi, proje yönetim kabiliyeti ve devletler arası iş birliği modeliyle Türkiye'nin denizlerdeki gücünü artırmaya; Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki marka değerini yükseltmeye devam ediyor.

#5
Foto - Mavi Vatan’dan Karadeniz’e güç gösterisi: Erdoğan tarihi teslimat için düğmeye basıyor, Türk donanması yeni devine kavuşuyor

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