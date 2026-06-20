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Kimse yapacaklarına inanmıyordu! 150 yıllık atıl madeni servete dönüştürdüler, şimdi para basıyor

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Kimse yapacaklarına inanmıyordu! 150 yıllık atıl madeni servete dönüştürdüler, şimdi para basıyor

ABD’nin Illinois eyaletindeki 150 yıllık terk edilmiş kömür madeni sahası, 17 bin güneş panelinin yer aldığı devasa bir yenilenebilir enerji santraline dönüştürülerek adeta yeniden doğdu. "Topluluk güneş enerjisi" modeliyle yüzlerce düşük gelirli ailenin elektrik faturasına doğrudan katkı sağlayan tesis, tarım arazilerini korurken atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması konusunda da dünyaya örnek oldu. Gelişmiş yazılım sistemleriyle anlık olarak takip edilen santral, yerel şebekedeki enerji yükünü hafifleterek bölgeyi yeşil enerji merkezine çevirdi.

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Foto - Kimse yapacaklarına inanmıyordu! 150 yıllık atıl madeni servete dönüştürdüler, şimdi para basıyor

Yaklaşık 150 yıllık geçmişi olan terk edilmiş kömür madeni sahası, yenilenebilir enerji üretimi için yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir güneş enerjisi santrali haline getirildi. Nexamp ve TurningPoint Energy firmaları tarafından tamamlanan iki ayrı ortak proje, bölgedeki konutlara ve işletmelere doğrudan temiz elektrik akışı sağlıyor.

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Foto - Kimse yapacaklarına inanmıyordu! 150 yıllık atıl madeni servete dönüştürdüler, şimdi para basıyor

Bu büyük dönüşüm hamlesi, daha önce kullanılmış ve yapısal olarak bozulan arazilerin yeniden değerlendirilmesini teşvik eden resmi programlar sayesinde gerçekleştirildi. Proje bu özelliğiyle hem ciddi oranda alan tasarrufu sağlıyor hem de bölgedeki verimli tarım arazilerinin zarar görmesini engelliyor. Geçmişte Colchester Coal Seam madencilik bölgesinin bir parçası olarak işletilen sahada, günümüzde ABD üretimi yaklaşık 17 bin adet güneş paneli elektrik üretiyor. Toplamda 9,8 megavat üretim kapasitesine sahip olan bu yeni tesis, yerel elektrik şebekesinin enerji yükünü hafifletmektedir.

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Foto - Kimse yapacaklarına inanmıyordu! 150 yıllık atıl madeni servete dönüştürdüler, şimdi para basıyor

Tesiste devreye alınan Dağıtık Enerji Kaynakları Yönetim Sistemi (DERMS) sayesinde üretim verileri anlık olarak takip ediliyor. Gelişmiş yazılım altyapısı, yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut elektrik şebekesine çok daha güvenli şekilde entegre edilmesini kolaylaştırdı. Maden sahasının dönüşümüyle hayata geçirilen projelere, bölgede yaşayan 650'den fazla abone şimdiden kayıt yaptırdı. Tesislerden biri yaklaşık 450 hanenin enerji ihtiyacını karşılarken, diğeri ise 200 düşük gelirli ailenin elektrik tüketimini doğrudan destekliyor. "Topluluk güneş enerjisi" adı verilen bu işleyiş modeli, kullanıcıların ev çatılarına panel kurma zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırdı. Aboneler, merkezi santralden üretilen temiz enerji sayesinde aylık elektrik faturalarında önemli oranlarda indirim elde ediyor.

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