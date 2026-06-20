Kimse yapacaklarına inanmıyordu! 150 yıllık atıl madeni servete dönüştürdüler, şimdi para basıyor

Bu büyük dönüşüm hamlesi, daha önce kullanılmış ve yapısal olarak bozulan arazilerin yeniden değerlendirilmesini teşvik eden resmi programlar sayesinde gerçekleştirildi. Proje bu özelliğiyle hem ciddi oranda alan tasarrufu sağlıyor hem de bölgedeki verimli tarım arazilerinin zarar görmesini engelliyor. Geçmişte Colchester Coal Seam madencilik bölgesinin bir parçası olarak işletilen sahada, günümüzde ABD üretimi yaklaşık 17 bin adet güneş paneli elektrik üretiyor. Toplamda 9,8 megavat üretim kapasitesine sahip olan bu yeni tesis, yerel elektrik şebekesinin enerji yükünü hafifletmektedir.