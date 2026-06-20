Kimse yapacaklarına inanmıyordu! 150 yıllık atıl madeni servete dönüştürdüler, şimdi para basıyor
ABD’nin Illinois eyaletindeki 150 yıllık terk edilmiş kömür madeni sahası, 17 bin güneş panelinin yer aldığı devasa bir yenilenebilir enerji santraline dönüştürülerek adeta yeniden doğdu. "Topluluk güneş enerjisi" modeliyle yüzlerce düşük gelirli ailenin elektrik faturasına doğrudan katkı sağlayan tesis, tarım arazilerini korurken atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması konusunda da dünyaya örnek oldu. Gelişmiş yazılım sistemleriyle anlık olarak takip edilen santral, yerel şebekedeki enerji yükünü hafifleterek bölgeyi yeşil enerji merkezine çevirdi.