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Bir skandal daha! 4 ünlü çay markasında boya çıktı

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Bir skandal daha! 4 ünlü çay markasında boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son gıda güvenliği denetimlerinde, piyasada sıklıkla tüketilen dört farklı siyah çay markasında mevzuata aykırı kimyasal boya kullanımı tespit edildi. Bakanlığın yayımladığı hileli gıdalar listesinde gıdalarda kullanılması kesinlikle yasak olan renklendirici maddelere rastlanırken, bu ürünlerin çoğunun Samsun’un Tekkeköy ilçesinde üretilmesi dikkat çekti. Listede adı geçen "Dimsam", "Ayder Timya", "Çay Zamanı" ve daha önce ifşa edilen "Elmas Gold" markalı siyah çaylar hakkında yasal işlem başlatıldı.

#1
Foto - Bir skandal daha! 4 ünlü çay markasında boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son gıda denetimlerinde, toplam dört farklı siyah çay markasında mevzuata aykırı boya kullanımı tespit edildi. Denetim sonuçlarına göre ürünlerde, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen renklendirici maddelere rastlandı.

#2
Foto - Bir skandal daha! 4 ünlü çay markasında boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı denetim sonuçlarına göre, 4 farklı siyah çay ürününde gıda mevzuatına aykırı boya kullanıldığı tespit edildi.

#3
Foto - Bir skandal daha! 4 ünlü çay markasında boya çıktı

Yapılan incelemelerde, Dimsam Çay Gıda Mehmet Güven’e ait “Dimsam” markalı siyah çay ile Zengin Çay Ticaret – Ali Erkan Zengin tarafından piyasaya sürülen “Ayder Timya” ve “Çay Zamanı” markalı ürünlerde, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen renklendirici maddelerin bulunduğu belirlendi.

#4
Foto - Bir skandal daha! 4 ünlü çay markasında boya çıktı

Bakanlık verilerinde dikkat çeken bir diğer detay ise söz konusu ürünlerin tamamının üretim ya da faaliyet adreslerinin Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yer alması oldu. Aynı bölgeden çıkan üç farklı markanın mevzuata aykırılık nedeniyle kayıt altına alındığı görüldü. Tekkeköy ilçesi, daha önce de benzer bir vakayla gündeme gelmişti. Listede yer alan ürünler şöyle sıralandı: Dimsam Çay Gıda Mehmet Güven – Dimsam Siyah Çay Zengin Çay Ticaret – Ali Erkan Zengin – Ayder Timya Siyah Çay Zengin Çay Ticaret – Ali Erkan Zengin – Çay Zamanı Siyah Çay

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