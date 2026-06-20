Bir skandal daha! 4 ünlü çay markasında boya çıktı

Bakanlık verilerinde dikkat çeken bir diğer detay ise söz konusu ürünlerin tamamının üretim ya da faaliyet adreslerinin Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yer alması oldu. Aynı bölgeden çıkan üç farklı markanın mevzuata aykırılık nedeniyle kayıt altına alındığı görüldü. Tekkeköy ilçesi, daha önce de benzer bir vakayla gündeme gelmişti. Listede yer alan ürünler şöyle sıralandı: Dimsam Çay Gıda Mehmet Güven – Dimsam Siyah Çay Zengin Çay Ticaret – Ali Erkan Zengin – Ayder Timya Siyah Çay Zengin Çay Ticaret – Ali Erkan Zengin – Çay Zamanı Siyah Çay