Bir skandal daha! 4 ünlü çay markasında boya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son gıda güvenliği denetimlerinde, piyasada sıklıkla tüketilen dört farklı siyah çay markasında mevzuata aykırı kimyasal boya kullanımı tespit edildi. Bakanlığın yayımladığı hileli gıdalar listesinde gıdalarda kullanılması kesinlikle yasak olan renklendirici maddelere rastlanırken, bu ürünlerin çoğunun Samsun’un Tekkeköy ilçesinde üretilmesi dikkat çekti. Listede adı geçen "Dimsam", "Ayder Timya", "Çay Zamanı" ve daha önce ifşa edilen "Elmas Gold" markalı siyah çaylar hakkında yasal işlem başlatıldı.