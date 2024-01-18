2024-01-18 17:39:15 Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin
Vücutta iltihap oluştuğunda ve ihmal edildiğinde birçok kronik hastalığın önü açılmış oluyor. Uzmanlar, kronik hastalığa karşı mücadele etmek için vücudun iltihap oranını gösteren CRP değerini düşüren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Peki, vücuttaki iltihabı atarak iç organları temizleyen besinler hangileri? İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden mucizevi besinler...