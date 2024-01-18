Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Zerdeçal eklem iltihabı, kas burkulması vb. hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Zerdeçal ile kullanım yapmak için 1 çay kaşığı zerdeçalı, 1 su bardağı suyun içinde karıştırılmalı ve düzenli olarak tüketim yapılmalıdır. Diğer bir kullanım şeklinde ise 1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 su bardağı sütü karıştırmak yeterli olacaktır. Karışımın etkili olabilmesi için haftada birkaç kere tüketim yapılmalıdır.