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Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

2024-01-18 17:39:15
Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Vücutta iltihap oluştuğunda ve ihmal edildiğinde birçok kronik hastalığın önü açılmış oluyor. Uzmanlar, kronik hastalığa karşı mücadele etmek için vücudun iltihap oranını gösteren CRP değerini düşüren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Peki, vücuttaki iltihabı atarak iç organları temizleyen besinler hangileri? İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden mucizevi besinler...

#1
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

AK SÖĞÜT KABUĞU: Aspirin ile benzer özellik yaşayın ak söğüt kabuğu, aslisin adlı bir madde içeriyor ve ve bu sayede ağrı kesici özellik taşıyor. Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor

#2
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

İltihap giderici özelliğiyle bilinen ak söğüt kabuğu çayı, demlenip tüketildiğinde vücutta oluşan tüm iltihabı kurutuyor. 14 gün tüketildiğinde iç organlardaki iltihabı vücuttan atıyor.

#3
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

FESLEĞEN: İltihap kurutucu özelliğiyle bilinen fesleğen, aynı zamanda mideyi koruyucu etki de gösterir.

#4
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

CAYENNA BİBERİ İçerdiği kapsaisin sayesinde iltihap giderici olarak bilinir ve artrit hastalıklarla ilgili olarak COX -2 adlı enzimi yok eder.

#5
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan cayenna biberi iltihabı kurutucu özelliğiyle bilinmektedir.

#6
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

CEVİZ Günde 50 gram ceviz tüketildiğinde vücutta iltihap seviyesini gösteren CRP değerinin düştüğü tespit edilmiştir.

#7
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Cevizin iltihaba karşı en etkili hali için, 3 adet cevizi tüm gece suda bekletin ve sabah aç karna için. Cevizli su, tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.

#8
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

ISIRGAN OTU: Oldukça etkili bir besin olan ısırgan otu, tüm toksinlerin böbrek aracılığıyla atılmasını sağlıyor.

#9
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Aynı zamanda vücuttaki tüm iltihabın atılmasını sağlar ve ağrı kesici özellik taşır.

#10
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

ISPANAK Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-lionelik (ALA) isimli asittir.

#11
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Bu asit iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilir ya da suyunu tüketebilirsiniz.

#12
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

OREGANO: Serbest radikallerle savaşan bileşendir. Oreganonun içerdiği bioflavanoid ve polifenol maddeleridir.

#13
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor

#14
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

ZENCEFİL İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gingerol isimli iltihap giderici bileşim ile doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili iltihapların giderilmesinde büyük fayda sağlıyor. Zencefil düzenli kullanım ile eklem romatizmaya bağlı ağrıları azaltmakta, şişlikleri yok etmektedir.

#15
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Aktarlardan satın alabileceğiniz zencefil, kök ve toz şeklinde satılmaktadır. İki türlü kullanım da iltihap kurutucu özelliği taşıdığından istediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz. Kanı sulandırma yan etkisi olan zencefili doktorunuza danışmadan almanız ise tavsiye edilmez.

#16
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

ZERDEÇAL Hindistan yemek kültürünün önemli bir parçası olan zencefil içerdiği curcumin isimli madde ile iltihaplara karşı etkili doğal bir antioksidandır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre cucurmin isimli maddenin iltihaplanmaya neden olan farklı moleküler yapıları engellediği kanıtlanmıştır.

#17
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Zerdeçal eklem iltihabı, kas burkulması vb. hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Zerdeçal ile kullanım yapmak için 1 çay kaşığı zerdeçalı, 1 su bardağı suyun içinde karıştırılmalı ve düzenli olarak tüketim yapılmalıdır. Diğer bir kullanım şeklinde ise 1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 su bardağı sütü karıştırmak yeterli olacaktır. Karışımın etkili olabilmesi için haftada birkaç kere tüketim yapılmalıdır.

#18
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

ZEYTİNYAĞI Vücudunuzda iltihap varsa en etkili besinlerden biri zeytinyağıdır. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekir. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz. Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor.

#19
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

İltihap kurutma özelliği ile dikkat çeken zeytinyağı diyabet ve romatizma gibi hastalıklara karşı da vücudun direncini arttıran bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.

#20
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

SARIMSAK Sarımsak içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğiniz sarımsağı su ile birlikte hap gibi yutabilir ya da direk almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

#21
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Sarımsak yerine sarımsak yağı da kullanabilir, sarımsağı iltihap söktürücü bitkilerden birisi olarak özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

#22
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Kendisi oldukça küçük ve narin olan deniz börülcesi bitkisinin etkileri ise son derece büyük. Adeta vitamin hazinesi olan bu tuzlu bitkinin faydaları şöyle;

#23
Foto - Vücuttaki iltihabı eritiyor! Birçok sağlık sorunları için 14 gün yapılacak: İç organları tertemiz yapıyor! Şimdi deneyin

Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini içerir.

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