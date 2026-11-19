Ford Başkanı'ndan AB'nin ‘Made in Europe’ planına ret: Türkiye'yi dışlamak sektöre zarar verir
Çinli rakiplere karşı sözde otomotiv sanayisini koruma bahanesiyle "Made in Europe" planını devreye sokmaya hazırlanan Avrupa Birliği, söz konusu Türkiye olunca yine geri adım atarak Türkiye’nin ikbali ve gelişimi önüne set vurmaya kalktı. Dış mihrakların kılıçları her yerden gelmeye devam ederken, AB'nin bu kirli hamlesine en sert tepki bizzat kendi devlerinden geldi. Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Türkiye'yi kapsam dışında bırakmanın Avrupa'nın kendi üreticisini vuracağını itiraf etti.