Sağlıklı Nesiller İçin Somut Adım: Mardin-Derik'te 635 Çocuğa Eğitim
Sağlıklı Nesiller İçin Somut Adım: Mardin-Derik'te 635 Çocuğa Eğitim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sağlıklı Nesiller İçin Somut Adım: Mardin-Derik'te 635 Çocuğa Eğitim

Mardin'in Derik ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18 Nisan 2025'te imzaladığı protokolün uygulaması olarak "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı hayata geçirildi. Kale Mahallesi'ndeki Mehmet Ayaydın İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte 635 ilkokul öğrencisi, küçük yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak üzere eğitim aldı.

#1
Foto - Sağlıklı Nesiller İçin Somut Adım: Mardin-Derik'te 635 Çocuğa Eğitim

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda verilen teorik eğitimler, çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda sağlık çalışanlarıyla temas kurmalarını sağladı. Programa Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cem Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç katıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı, çocukların erken yaşta doğru sağlık alışkanlıkları edinmesini ve bu alışkanlıkları yaşam boyu sürdürmelerini hedefliyor. Program kapsamında öğrencilere hijyen, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve temel sağlık bilgileri aktarılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol, okullarda sağlık eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını ve standart hale getirilmesini amaçlıyor. Bu işbirliği sayesinde farklı illerde benzer programların hayata geçirilmesi planlanıyor. Derik ilçesindeki bu etkinlik, protokolün ilk uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyor. Programın başarılı olması durumunda, diğer ilçe ve illerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

