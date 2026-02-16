  • İSTANBUL
Türkiye'nin Gazze desteği sürüyor: Konya'dan 15 tırlık insani yardım
Giriş Tarihi:

Türkiye'nin Gazze desteği sürüyor: Konya'dan 15 tırlık insani yardım

Konya'dan Gazze'ye 10 bin gıda kolisi taşıyan 15 insani yardım tırı yola çıktı. Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi'nin katkılarıyla organize edilen yardım kampanyası, Konyalı hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirildi.

Foto - Türkiye'nin Gazze desteği sürüyor: Konya'dan 15 tırlık insani yardım

Panorama Müzesi Parkı'nda düzenlenen uğurlama töreninde tırlar dualarla Gazze'ye uğurlandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, törende yaptığı konuşmada yardımın manevi boyutuna dikkat çekti. Demir, "Orada doğabilirdik, burada doğduk. Burada doğup bu tırlara bir şey vermeyebilirdik, verdik" ifadelerini kullandı. Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, "Gazze'deki kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Yardım kampanyası, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Bulut ağlamazsa yer nasıl gülsün" sözüyle bağlantı kurularak Konya'nın manevi mirasıyla uyumlu bir dayanışma örneği olarak değerlendiriliyor.

Foto - Türkiye'nin Gazze desteği sürüyor: Konya'dan 15 tırlık insani yardım

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları, sadece devlet kurumlarıyla sınırlı kalmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde organize edilen bu tür kampanyalar, yerel halkın yardımseverliğini harekete geçiriyor. Konya özelinde bakıldığında, şehrin tarihi ve kültürel kimliğiyle uyumlu bir dayanışma örneği sergileniyor. Gazze'de devam eden insani krize karşı Türkiye'nin gösterdiği bu somut destek, uluslararası yardım çalışmaları kapsamında dikkat çekiyor.

Foto - Türkiye'nin Gazze desteği sürüyor: Konya'dan 15 tırlık insani yardım

Diyanet Vakfı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, sadece gıda yardımıyla sınırlı kalmayıp bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Konya'dan yola çıkan 15 tırlık yardım konvoyu, Türkiye'nin insani yardım alanındaki çabalarının devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür insani yardım seferberliklerinin ülkenin küresel sorumluluk bilinciyle hareket ettiğinin göstergesi olduğunu belirtiyor. Gelecekte de benzer yardım kampanyalarının devam etmesi beklenirken, Türkiye'nin insani diplomasi alanındaki çalışmaları sürüyor.

Foto - Türkiye'nin Gazze desteği sürüyor: Konya'dan 15 tırlık insani yardım

Yardım kampanyasının organizasyonunda Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi'nin koordinasyonu dikkat çekiyor. Yerel hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilen proje, toplumsal dayanışmanın önemli bir örneğini oluşturuyor. Yardım tırlarının Gazze'ye ulaşmasıyla birlikte, bölge halkının temel gıda ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması hedefleniyor. Türkiye'nin insani yardım alanındaki bu tür girişimleri, uluslararası arenada takdirle karşılanıyor.

