Türkiye'nin Gazze desteği sürüyor: Konya'dan 15 tırlık insani yardım

Panorama Müzesi Parkı'nda düzenlenen uğurlama töreninde tırlar dualarla Gazze'ye uğurlandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, törende yaptığı konuşmada yardımın manevi boyutuna dikkat çekti. Demir, "Orada doğabilirdik, burada doğduk. Burada doğup bu tırlara bir şey vermeyebilirdik, verdik" ifadelerini kullandı. Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, "Gazze'deki kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Yardım kampanyası, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Bulut ağlamazsa yer nasıl gülsün" sözüyle bağlantı kurularak Konya'nın manevi mirasıyla uyumlu bir dayanışma örneği olarak değerlendiriliyor.