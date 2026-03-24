Volkswagen T-Roc yenilendi! Türkiye fiyatı ve özellikleri
Yeni nesil 2026 Volkswagen T-Roc, Türkiye’de 1.5 eTSI hafif hibrit motor ve üç donanım seviyesiyle satışa çıktı.
Volkswagen’in kompakt SUV segmentindeki iddialı modeli T-Roc, ikinci nesliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni model, Life, Style ve R-Line donanım seviyeleriyle sunulurken lansmana özel başlangıç fiyatı 2 milyon 395 bin TL olarak açıklandı.
Yeni T-Roc’ta Volkswagen’in 48V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 litrelik turbo beslemeli eTSI motor görev yapıyor. 150 beygir güç üreten bu motor, rejeneratif frenleme sistemi sayesinde enerji geri kazanımı sağlıyor.
Süzülme modu sayesinde belirli sürüş koşullarında içten yanmalı motor devre dışı kalabiliyor. Sistem ayrıca ihtiyaç anında yaklaşık 18 beygir ek güç ve 56 Nm tork desteği sunarak performans ve verimlilik arasında denge kuruyor.
Yeni nesil T-Roc, önceki modele göre 12,2 santimetre daha uzun gövdesi ve artırılan aks mesafesiyle daha ferah bir yaşam alanı sunuyor.
Bagaj hacmi 475 litreye yükselirken, arka koltuklar yatırıldığında bu kapasite 1.350 litreye kadar çıkabiliyor. Bu genişleme, hem yolcu konforunu hem de kullanım esnekliğini önemli ölçüde artırıyor.
Model, Volkswagen’in en güncel altyapılarından biri olan MQB Evo platformu üzerine inşa edildi.
Bu sayede Golf, Passat ve Tiguan gibi modellerde yer alan yeni nesil sürüş destek sistemleri ve konfor teknolojileri T-Roc’a da entegre edildi.
Yeni T-Roc’un öne çıkan teknolojileri arasında “Travel Assist” yarı otonom sürüş sistemi bulunuyor.
Bu sistem, sürücünün alışkanlıklarını öğrenerek aracı şerit içinde daha doğal bir şekilde konumlandırabiliyor ve virajlara uyum sağlayabiliyor.
Ayrıca hafıza fonksiyonlu “Park Assist Plus” sistemi, son 50 metreyi kaydederek aracı otomatik olarak park edebiliyor.
Modelde 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,3 inç multimedya ekranı standart olarak sunuluyor.
Üst donanımlarda 12,9 inçlik gelişmiş navigasyon ekranı, ambiyans aydınlatması, masaj fonksiyonlu koltuklar ve ısıtmalı direksiyon gibi konfor unsurları dikkat çekiyor. Üç bölgeli otomatik klima sistemi ise arka yolcular için bağımsız kontrol imkânı sunuyor.
Yeni T-Roc, geniş standart donanım listesiyle segmentinde iddialı bir konumda yer alıyor. LED farlar, adaptif hız sabitleyici, geri görüş kamerası, park sensörleri ve anahtarsız giriş gibi özellikler giriş seviyesinde dahi sunuluyor.
