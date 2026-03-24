Volkswagen T-Roc yenilendi! Türkiye fiyatı ve özellikleri
Yeni nesil 2026 Volkswagen T-Roc, Türkiye’de 1.5 eTSI hafif hibrit motor ve üç donanım seviyesiyle satışa çıktı.

Volkswagen’in kompakt SUV segmentindeki iddialı modeli T-Roc, ikinci nesliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni model, Life, Style ve R-Line donanım seviyeleriyle sunulurken lansmana özel başlangıç fiyatı 2 milyon 395 bin TL olarak açıklandı.

Yeni T-Roc’ta Volkswagen’in 48V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 litrelik turbo beslemeli eTSI motor görev yapıyor. 150 beygir güç üreten bu motor, rejeneratif frenleme sistemi sayesinde enerji geri kazanımı sağlıyor.

Süzülme modu sayesinde belirli sürüş koşullarında içten yanmalı motor devre dışı kalabiliyor. Sistem ayrıca ihtiyaç anında yaklaşık 18 beygir ek güç ve 56 Nm tork desteği sunarak performans ve verimlilik arasında denge kuruyor.

Yeni nesil T-Roc, önceki modele göre 12,2 santimetre daha uzun gövdesi ve artırılan aks mesafesiyle daha ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Bagaj hacmi 475 litreye yükselirken, arka koltuklar yatırıldığında bu kapasite 1.350 litreye kadar çıkabiliyor. Bu genişleme, hem yolcu konforunu hem de kullanım esnekliğini önemli ölçüde artırıyor.

Model, Volkswagen’in en güncel altyapılarından biri olan MQB Evo platformu üzerine inşa edildi.

Bu sayede Golf, Passat ve Tiguan gibi modellerde yer alan yeni nesil sürüş destek sistemleri ve konfor teknolojileri T-Roc’a da entegre edildi.

Yeni T-Roc’un öne çıkan teknolojileri arasında “Travel Assist” yarı otonom sürüş sistemi bulunuyor.

Bu sistem, sürücünün alışkanlıklarını öğrenerek aracı şerit içinde daha doğal bir şekilde konumlandırabiliyor ve virajlara uyum sağlayabiliyor.

Ayrıca hafıza fonksiyonlu “Park Assist Plus” sistemi, son 50 metreyi kaydederek aracı otomatik olarak park edebiliyor.

Modelde 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,3 inç multimedya ekranı standart olarak sunuluyor.

Üst donanımlarda 12,9 inçlik gelişmiş navigasyon ekranı, ambiyans aydınlatması, masaj fonksiyonlu koltuklar ve ısıtmalı direksiyon gibi konfor unsurları dikkat çekiyor. Üç bölgeli otomatik klima sistemi ise arka yolcular için bağımsız kontrol imkânı sunuyor.

Yeni T-Roc, geniş standart donanım listesiyle segmentinde iddialı bir konumda yer alıyor. LED farlar, adaptif hız sabitleyici, geri görüş kamerası, park sensörleri ve anahtarsız giriş gibi özellikler giriş seviyesinde dahi sunuluyor.

"Türkiye İsrail'i İşgal Eder, Taş Üstünde Taş Bırakmaz!"
Gündem

"Türkiye İsrail'i İşgal Eder, Taş Üstünde Taş Bırakmaz!"

Gazeteci-yazar İbrahim Karagül, bölgedeki son gelişmeleri ve İsrail’in küstah tehditlerini kaleme aldığı analizinde çarpıcı uyarılarda bulun..
‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
Bakan Mustafa Çiftçi duyurdu! İşte Türkiye'nin yüreğini yakan ölümlerin nedeni
Gündem

Bakan Mustafa Çiftçi duyurdu! İşte Türkiye'nin yüreğini yakan ölümlerin nedeni

Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarında 31 kişi vefat etti. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Yapılan incel..
FETÖ'nün inine girildi Çok sayıda tutuklama var
Gündem

FETÖ'nün inine girildi Çok sayıda tutuklama var

32 ilde FETÖ’ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandı, 41 kişi tutuklandı.
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir
Gündem

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir

İran Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Y..
İngiltere'den kritik "İran savaşı" açıklaması
Dünya

İngiltere'den kritik "İran savaşı" açıklaması

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla patlak veren "İran savaşının bir süre daha sürebileceğini" söyledi. ..
