İZBETON davasında beşinci duruşma: CHP’li Tunç Soyer ve avaneleri için hesap günü

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen milyarlık vurgun davasında 5’inci duruşma heyecanı başladı. Aralarında eski CHP’li başkan Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 65 sanık; "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkıyor.

İzmir’in kaynaklarını kooperatif ve ihale oyunlarıyla talan ettiği iddia edilen CHP’li şebekenin yargılanmasına Aliağa’da devam ediliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Temmuz 2025’te başlattığı dev operasyon sonrası hazırlanan üç ayrı iddianameyle köşeye sıkışan sanıklar, bugün 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hesap verecek.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 65 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında CHP’li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları ise serbest bırakıldı.

3 DAVA AÇILDI İZBETON AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 farklı iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki yolsuzluk' iddiasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istendi. Yine başsavcılık tarafından 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' işlerine yönelik iddianame ise İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu iddianame kapsamında da 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanığın bulunmadığı her iki dosyada da sanıkların yargılanmaları sürüyor. 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASI Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında ayrıca 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu iddianame de İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TUTUKLU SANIK YOK Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 tutuklu 65 sanığın yargılanmalarına İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanırken, geride kalan 4 duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında tutuklanan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya, bu sebeple tahliye edilmedi. ALİAĞA'DA GÖRÜLECEK İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşması, diğer duruşmalarda olduğu gibi bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek. Duruşmaya zimmet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatların katılması bekleniyor.

