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Teknoloji-Bilişim
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Volkswagen, ChatGPT desteği aldı

2024-06-25 22:53:58
Volkswagen, ChatGPT desteği aldı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen cephesinden ilk olarak 2024'ün Ocak ayında duyurulan ChatGPT entegrasyonu gerçekleşti.

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Foto - Volkswagen, ChatGPT desteği aldı

Alman otomobil devi Volkswagen, uzunca süredir üzerinde çalıştığı ChatGPT entegrasyonunda sona gelmeyi başardı. Şirket, yaptığı açıklamayla birçok farklı araç için entegrasyonun tamamlandığını duyurdu.

#2
Foto - Volkswagen, ChatGPT desteği aldı

Alman otomobil firması yetkilileri, Ocak ayı içerisinde yaptığı açıklamayla bir süredir ChatGPT entegrasyonu için uğraştıklarını belirtmişti.

#3
Foto - Volkswagen, ChatGPT desteği aldı

ChatGPT, birçok modeli destekleyecek Şirket tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, GPT’nin şirketin kendi ürettiği sesli yanıt sistemiyle birlikte geliştirildiği ve oldukça özel bir deneyim sunacağı belirtilmişti. Gün içerisinde Volkswagen’in resmi web sitesi aracılığıyla yayınlanan duyuruya göre, Cerence Chat Pro adı verilen yeni yapay zeka destekli asistan artık desteklenen tüm araçlarda kullanıma sunuldu.

#4
Foto - Volkswagen, ChatGPT desteği aldı

Cerence Chat Pro, bugün itibarıyla 5 farklı dilde kullanıcılara hizmet veriyor olacak. Başlangıçta İngilizce (US), İngilizce (UK), Almanca, İspanyolca ve Çekçe dillerinde kulanabilecek olan ChatGPT destekli sesli asistan, Wolkswagen grubuna ait Cupra, Seat, Skoda, Tiguan, Golf ve Passat gibi modellerde kullanıma sunuldu. Volkswagen Marka Yönetim Kurulu Üyesi ve Geliştirmeden Sorumlu Kai Grünitz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

#5
Foto - Volkswagen, ChatGPT desteği aldı

“Volkswagen, uzun bir süredir yeni teknolojileri entegre etme geleneğine sahip. Bir seri üretici olarak, bu teknolojileri çok sayıda insana erişilebilir kılıyoruz. ChatGPT’yi sesli asistanımıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek, sürücülere bu yapay zekayı günlük olarak kullanma fırsatı sunuyoruz, böylece ürünlerimizin ne kadar yenilikçi olduğunu vurguluyoruz.”

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Foto - Volkswagen, ChatGPT desteği aldı

Yapılan bu entegrasyon sonrasında sürücüler, “En yakın elektrikli araç şarj istasyonu nerede?” veya “Yarın hava nasıl olacak?” gibi araç kullanırken işlerine yarabilecek sorulara anında yanıt alabilecek. Bunun yanı sıra sürücü yorgun olduğunda çeşitli müzikler çalacak, aydınlatma ve sıcaklık gibi araç içi ayarlamaları da yapabilecek.

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