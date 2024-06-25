Volkswagen, ChatGPT desteği aldı

“Volkswagen, uzun bir süredir yeni teknolojileri entegre etme geleneğine sahip. Bir seri üretici olarak, bu teknolojileri çok sayıda insana erişilebilir kılıyoruz. ChatGPT’yi sesli asistanımıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek, sürücülere bu yapay zekayı günlük olarak kullanma fırsatı sunuyoruz, böylece ürünlerimizin ne kadar yenilikçi olduğunu vurguluyoruz.”