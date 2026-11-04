Trump benzine ve İran'a yenildi

Demokratların Kongre'nin iki kanadında da güç kazanması, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin geri kalanında önemli siyasi engellerle karşılaşabileceğine işaret ediyor. Kongre'deki çoğunluk değişimi, Trump yönetiminin yasa yapma sürecini zorlaştırırken bütçe, ekonomi, dış politika ve yönetim politikaları üzerindeki tartışmaların da sertleşmesine zemin hazırlayabilir. Özellikle İran savaşı, yükselen enerji maliyetleri ve seçmenin ekonomik memnuniyetsizliğiyle birlikte değerlendirildiğinde, ara seçim sonuçları Trump yönetimine yönelik güçlü bir siyasi uyarı niteliği taşıyor. Demokratların elde ettiği tarihi kazanımlar ise yaklaşan siyasi süreçte Cumhuriyetçiler üzerindeki baskının artabileceğini gösteriyor.