Trump benzine ve İran'a yenildi

Demokratların seçim başarısının en dikkat çekici sonuçlarından biri, Cumhuriyetçilerin güçlü kaleleri arasında gösterilen Texas ve Kansas'ta yaşandı. Texas'ta Demokrat aday James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'u mağlup ederek 1988'den bu yana eyaletin ilk Demokrat senatörü oldu. Demokratların eyaletteki Senato yarışını kazanması, Cumhuriyetçiler açısından seçim gecesinin en büyük sürprizlerinden biri olarak öne çıktı. Kansas'ta da Demokrat aday Adan Hamilton'ın zaferi tarihi bir değişime işaret etti. Bu sonuçla Demokrat Parti, 1932'den bu yana ilk kez Kansas'tan Senato'ya bir isim göndermiş oldu.