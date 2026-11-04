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Trump benzine ve İran'a yenildi

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Trump benzine ve İran'a yenildi

ABD Başkanı Donald Trump ara seçimlerde büyük bir kayıp yaşayarak Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu kaybetti. İsrail'in peşine takılarak İran'a saldıran ve buna bağlı olarak enerji krizini tetikleyen Trump'a halk böylelikle büyük bir ders vermiş oldu.

#1
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Washington'daki güç dengeleri açısından kritik öneme sahip ara seçimlerde sandıklar kapandı. Cumhuriyetçiler, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Kongre'deki iki kanatta da sahip oldukları çoğunluğu Demokratlara kaptırarak ağır bir seçim yenilgisi yaşadı.

#2
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Seçim sonuçlarında, Trump yönetiminin özellikle yükselen benzin fiyatları ve İran'la yaşanan savaş nedeniyle artan ekonomik ve siyasi baskı altında kalmasının seçmen tercihlerini etkilediği değerlendiriliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşların bütçesine doğrudan yansıması ve İran politikası nedeniyle oluşan belirsizlik, Cumhuriyetçilerin seçim performansına olumsuz yansıyan başlıca gelişmeler arasında gösteriliyor.

#3
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Seçmenler, Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için oy kullandı. Ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde 218, Demokratlar ise 214 sandalyeye sahipti. Senato'da da 53'e 47'lik üstünlük Cumhuriyetçilerin elindeydi.

#4
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Ancak sandıktan çıkan sonuçlar siyasi dengeleri tamamen değiştirdi. Demokratlar her iki kanatta da önemli kazanımlar elde ederek Kongre'de üstünlüğü ele geçirdi.

#5
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Seçim yenilgisinin ardından gözler, Trump yönetiminin ekonomi ve dış politika tercihlerine çevrildi. Özellikle İran'la yaşanan savaşın enerji piyasalarında oluşturduğu dalgalanma ve yükselen petrol fiyatlarının ABD'de benzine zam olarak yansıması, seçmenlerin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

#6
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Benzin fiyatlarındaki yükselişin hayat pahalılığını daha da artırması, Trump yönetiminin ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri güçlendirdi. İran konusunda izlenen sert politikanın ekonomik maliyetleri de Cumhuriyetçilerin seçim kaybında etkili olan faktörler arasında değerlendiriliyor.

#7
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Trump ise İran politikasını savunmayı sürdürdü. ABD'nin ve dünyanın uzun vadeli çıkarları açısından İran konusunda aldığı kararların doğru olduğunu belirten Trump, petrol fiyatlarındaki yükselişe yönelik eleştirilere rağmen geri adım sinyali vermedi.

#8
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapan Trump, seçim pusulasında adının bulunmadığını hatırlatarak, "Seçim pusulasında adım yoktu ve olsaydı ezici bir zafer kazanırdık." ifadelerini kullandı. Daha sonra New York Times'a konuşan Trump, seçim sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu belirterek Demokratlarla iş birliği yapabileceğini söyledi. "Bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazırım. Demokratlarla iş birliği yapacağız. Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Muhtemelen onlarla çalışmak için bir çözüm bulacağız." diyen Trump, yeni dönemde Kongre ile ilişkiler konusunda uzlaşma mesajı verdi.

#9
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Ancak Trump'ın sonraki paylaşımı, bu uzlaşma mesajının ardından siyasi tansiyonun düşmeyeceğinin işareti olarak yorumlandı. Başkan, üzerinde "VETO" yazan bir şapkanın görselini paylaştı. Trump, daha önce Senato'da çoğunluğun Demokratlara geçmesi halinde "Bay Veto" olacağını söylemiş ve Kongre'den gelecek yasa tasarılarını veto edebileceğini dile getirmişti. Politico'dan Dasha Burns'e konuşan Trump, veto yetkisinin bulunduğunu ancak iki yıl boyunca bu yetkiyi sürekli kullanmak istemediğini ifade etti.

#10
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Demokratların seçim başarısının en dikkat çekici sonuçlarından biri, Cumhuriyetçilerin güçlü kaleleri arasında gösterilen Texas ve Kansas'ta yaşandı. Texas'ta Demokrat aday James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'u mağlup ederek 1988'den bu yana eyaletin ilk Demokrat senatörü oldu. Demokratların eyaletteki Senato yarışını kazanması, Cumhuriyetçiler açısından seçim gecesinin en büyük sürprizlerinden biri olarak öne çıktı. Kansas'ta da Demokrat aday Adan Hamilton'ın zaferi tarihi bir değişime işaret etti. Bu sonuçla Demokrat Parti, 1932'den bu yana ilk kez Kansas'tan Senato'ya bir isim göndermiş oldu.

#11
Foto - Trump benzine ve İran'a yenildi

Demokratların Kongre'nin iki kanadında da güç kazanması, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin geri kalanında önemli siyasi engellerle karşılaşabileceğine işaret ediyor. Kongre'deki çoğunluk değişimi, Trump yönetiminin yasa yapma sürecini zorlaştırırken bütçe, ekonomi, dış politika ve yönetim politikaları üzerindeki tartışmaların da sertleşmesine zemin hazırlayabilir. Özellikle İran savaşı, yükselen enerji maliyetleri ve seçmenin ekonomik memnuniyetsizliğiyle birlikte değerlendirildiğinde, ara seçim sonuçları Trump yönetimine yönelik güçlü bir siyasi uyarı niteliği taşıyor. Demokratların elde ettiği tarihi kazanımlar ise yaklaşan siyasi süreçte Cumhuriyetçiler üzerindeki baskının artabileceğini gösteriyor.

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Yorumlar

Neron11

Netenyahu istedi diye durduk yerde İran'a saldırdı ama düşündükleri isyan ve PKK desteği olmayınca başarılı olamadı,ama inadindan vazgeçmedi ve ısrar etti bu defada tüm dünyada yakıt fiyatları tavan yaptı, ABD petrol üreten bir ülke olmasına rağmen fiyatlar %60 arttı, bu tüm hayatı olumsuz etkiledi,ABD halkı rahatına düşkündür, konforu bozulduğunda oyunu ona göre kullanır, şimdi netenyahu kurtarsın bakalım Trump 'ı
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