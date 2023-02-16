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Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

2023-02-16 13:49:48
Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında buluştu. Tüm kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak. Yardımda açık artırma ile satışa sunulan Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması ise ciddi bir rakama satıldı. İşte formayı alan kişi ve tutarı...

#1
Foto - Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi.

#2
Foto - Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

Tüm kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.

#3
Foto - Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i de etkileyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu.

#4
Foto - Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

Deprem felaketinin 10. gününde yapılan ortak canlı yayın ile sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmak için bir araya geldi.

#5
Foto - Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

Asrın felaketi ile sarsılan ülkemiz için birlik olma vakti. Tüm TV kanalları ortak yayın gerçekleştirdi.

#6
Foto - Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

"Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasında ilk bağışı yapan Zirve Holding Turkuvaz Medya Grubu oldu. Depremzedeler için 700 milyon TL bağışında bulunuldu.

#7
Foto - Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

Tarihi gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.

#8
Foto - Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

Yapılan bağışta yüklü miktarda bağış toplanırken, Volkan Demirel'in açık artırmaya çıkarılan Fenerbahçe forması da ciddi bir rakama satıldı.

#9
Foto - Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

ESRA EROL'UN EŞİ ALDI Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını Esra Erol'un eşi Ali Özbir 300 bin TL'ye satın aldı.

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