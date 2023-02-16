Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında buluştu. Tüm kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak. Yardımda açık artırma ile satışa sunulan Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması ise ciddi bir rakama satıldı. İşte formayı alan kişi ve tutarı...