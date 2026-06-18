6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında İngiltere, Hırvatistan’ı 4-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Harry Kane attığı 2 golle maça damga vururken, İngiltere grupta liderlik koltuğuna oturdu.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında İngiltere, Hırvatistan’ı 4-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Harry Kane attığı 2 golle maça damga vururken, İngiltere grupta liderlik koltuğuna oturdu.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
AT&T Stadyumu’nda oynanan mücadele tam 6 gole sahne olurken, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılan taraf İngiltere oldu.
İngilizler, etkili başladığı karşılaşmada hücum gücüyle fark yarattı.
Hırvatistan zaman zaman oyuna ortak olsa da İngiltere’nin yıldız isimleri kritik anlarda sahneye çıkarak galibiyeti getirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta mücadelesinde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. AT&T Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngilizler 4-2 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 12 (P) ve 42. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Bellingham ile 85. dakikada Rashford kaydetti.
Hırvatistan'ın gollerini ise 36. dakikada Baturina ile 45+5. dakikada Petar Musa attı.
Bu sonucun ardından İngiltere puanını 3'e yükselterek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Hırvatistan ise sıfır puanda kaldı.
Grubun ikinci haftasında Hırvatistan, Panama ile İngiltere de Gana ile karşılaşacak.
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