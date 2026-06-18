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#1
Foto - 6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

#2
Foto - 6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı

AT&T Stadyumu’nda oynanan mücadele tam 6 gole sahne olurken, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılan taraf İngiltere oldu.

#3
Foto - 6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı

İngilizler, etkili başladığı karşılaşmada hücum gücüyle fark yarattı.

#4
Foto - 6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı

Hırvatistan zaman zaman oyuna ortak olsa da İngiltere’nin yıldız isimleri kritik anlarda sahneye çıkarak galibiyeti getirdi.

#5
Foto - 6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta mücadelesinde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. AT&T Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngilizler 4-2 kazandı.

#6
Foto - 6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 12 (P) ve 42. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Bellingham ile 85. dakikada Rashford kaydetti.

#7
Foto - 6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı

Hırvatistan'ın gollerini ise 36. dakikada Baturina ile 45+5. dakikada Petar Musa attı.

#8
Foto - 6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 3'e yükselterek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Hırvatistan ise sıfır puanda kaldı.

#9
Foto - 6 gollü çılgın maç! Hırvatistan dağıldı

Grubun ikinci haftasında Hırvatistan, Panama ile İngiltere de Gana ile karşılaşacak.

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