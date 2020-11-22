Vizonları itlaf etmişlerdi! Avrupa ülkesi fena karıştı

Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti. Vizonların itlafına başlanması üzerine, hükümetin riskli bölgeler dışında vizon çiftliklerindeki hayvanları öldürme kararının yasal dayanağının olmadığı ve anayasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştı. Hükümet, bu nedenle özür dilemiş ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren sol partiler ve Liberal Sol Parti ile yasal boşluğu dolduracak yasayı parlamentodan geçirmişti.