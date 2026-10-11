“İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz” diyen Büyükelçiye inceleme
ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkındaki çarpıcı iddialara yenileri eklendi. Daha önce Yunanistan'da katıldığı bir yemekte ABD'nin istediği ülkede siyasi değişim sağlayabileceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürülen Guilfoyle, bu kez Yunan iş insanlarıyla ilişkileri, özel jet seyahatleri ve aldığı öne sürülen ayrıcalıklarla gündemde. ABD Dışişleri Bakanlığı Müfettiş Genelinin Büyükelçi hakkındaki iddiaları incelemeye aldığı bildirildi.