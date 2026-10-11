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"İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz" diyen Büyükelçiye inceleme

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

“İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz” diyen Büyükelçiye inceleme

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkındaki çarpıcı iddialara yenileri eklendi. Daha önce Yunanistan'da katıldığı bir yemekte ABD'nin istediği ülkede siyasi değişim sağlayabileceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürülen Guilfoyle, bu kez Yunan iş insanlarıyla ilişkileri, özel jet seyahatleri ve aldığı öne sürülen ayrıcalıklarla gündemde. ABD Dışişleri Bakanlığı Müfettiş Genelinin Büyükelçi hakkındaki iddiaları incelemeye aldığı bildirildi.

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Foto - "İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz" diyen Büyükelçiye inceleme

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un Atina'daki faaliyetleri Washington'da tartışma konusu olmaya devam ediyor. The Wall Street Journal'ın (WSJ) ulaştığı bilgi ve kayıtlara göre Guilfoyle'un Yunanistan'ın önde gelen iş insanlarıyla kurduğu yakın ilişkiler, gerçekleştirdiği özel seyahatler ve aldığı öne sürülen bazı ayrıcalıklar incelemeye alındı.

#2
Foto - "İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz" diyen Büyükelçiye inceleme

100 BİN DOLARLIK TALEP İDDİASI Guilfoyle hakkındaki en dikkat çekici iddialardan biri, Donald Trump'ın seçim kampanyasına destek veren Eric Deters ile arasındaki para trafiğine ilişkin. WSJ'nin incelediği mesajlara göre Guilfoyle, Temmuz 2025'te Senato'daki büyükelçilik onay oturumundan kısa süre önce Deters'tan American Express hesabındaki 100 bin dolarlık borcun ödenmesini istedi. Deters daha sonra CBS News'e yaptığı açıklamada söz konusu talebin karşılığında Trump yönetimindeki isimlere erişim sağlanmasının gündeme geldiğini ileri sürdü. Guilfoyle'un avukatı ise mesajların gerçekliğine itiraz etti.

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Foto - "İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz" diyen Büyükelçiye inceleme

YUNAN İŞ İNSANLARIYLA ÖZEL JET SEYAHATLERİ Guilfoyle'un Yunanistan'ın önde gelen iş insanlarıyla ilişkileri de incelemenin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. WSJ'nin haberine göre Büyükelçi, Ocak 2026'daki Dünya Ekonomik Forumu sırasında Yunan inşaat ve enerji şirketi Aktor Group'un CEO'su Alexandros Exarchou ile özel jet seyahati gerçekleştirdi. Guilfoyle'un yakın ilişki kurduğu isimler arasında Yunan armatör ve Tsakos Energy Navigation CEO'su Nikolas Tsakos'un da bulunduğu aktarıldı. Büyükelçinin özel uçak seyahatleri ve lüks konaklamalarının ABD diplomatik etik kuralları açısından mercek altına alındığı bildirildi.

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Foto - "İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz" diyen Büyükelçiye inceleme

MÜFETTİŞLER DEVREDE ABD Dışişleri Bakanlığı Müfettiş Genelinin, Guilfoyle'un özel sektör temsilcilerinden uygunsuz biçimde hediye veya menfaat elde edip etmediğine ilişkin inceleme yürüttüğü aktarıldı. Atina'daki ABD Büyükelçiliği ise Guilfoyle'un Dışişleri Bakanlığının etik kuralları ile hediye bildirim yükümlülüklerine uygun hareket ettiğini savunuyor.

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Foto - "İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz" diyen Büyükelçiye inceleme

“İSTEDİĞİMİZ HER ÜLKEDE YAPABİLİRİZ” Guilfoyle hakkındaki tartışmalar aslında yeni değil. WSJ'nin daha önce yayımladığı bir haberde, Büyükelçinin Mart 2026'da Atina'da Yunan ve Amerikalı yetkililerin bulunduğu bir yemekte Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ile yaptığı konuşma gündeme taşınmıştı. Habere göre masada Romanya'daki siyasi gelişmeler konuşulurken Guilfoyle'un ABD'nin siyasi nüfuzuna ilişkin son derece dikkat çekici ifadeler kullandığı ileri sürüldü. Guilfoyle'un, ABD'nin istediği ülkede benzer bir siyasi değişime yol açabileceği yönünde konuştuğu ve bunun Yunanistan'da da gerçekleştirilebileceğini söylediği öne sürüldü. Söz konusu iddia Yunanistan'da büyük tartışma oluştururken Guilfoyle'un avukatı ve Yunan hükümeti iddiayı reddetti.

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Foto - "İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz" diyen Büyükelçiye inceleme

ABD KONGRESİNE KADAR TAŞINDI Ancak tartışma bununla kapanmadı. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdiği mektupta Guilfoyle hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi. Senato Dış İlişkiler Komitesinin kıdemli Demokrat üyesi Jeanne Shaheen de Rubio'ya başvurarak Büyükelçinin faaliyetlerinin incelenmesini talep etti.

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Foto - "İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz" diyen Büyükelçiye inceleme

Böylece Atina'da başlayan tartışma Washington'a taşınırken Guilfoyle'un Yunan iş dünyasıyla ilişkileri, diplomatik makamını özel ticari çıkarlar için kullanıp kullanmadığı ve kendisine sağlandığı ileri sürülen ayrıcalıklar ABD'de incelemenin konusu haline geldi.

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Yorumlar

Amerika Sam amca

Kadın doğruyu söylemiş yanlış bir sey yok ki. Onların izin vermediği hiç bir siyasi ülkesinin başına geçemez. Onlara muhakkak dostum demeniz lazım her dediğini yapmanız lazım.

Ali

Kadın doğru söylüyor neden Yunan itiraz ediyor ki . Bunu Türkiye iliklerine kadar anladı Cunta ile Feto ve sag sol hareketi PKK işit finansal ve muhalefet ile Her yerde Amerika İsrail Avrupa parmağı var. Türkiye hiç bir zaman Kendi başına bırakmadılar bunu bugün de muhalefet ile görüyoruz hirszlardan rüşvetçilerden dolandıcılık vatanhayinliği edip Koruyan kollayan Avrupa Amerika. Türkiye de muhalefet Adam olma imkanı Yok hepsi tasma ile dolaşıyor.
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