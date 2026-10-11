“İstediğimiz ülkede hükümet düşürürüz” diyen Büyükelçiye inceleme

“İSTEDİĞİMİZ HER ÜLKEDE YAPABİLİRİZ” Guilfoyle hakkındaki tartışmalar aslında yeni değil. WSJ'nin daha önce yayımladığı bir haberde, Büyükelçinin Mart 2026'da Atina'da Yunan ve Amerikalı yetkililerin bulunduğu bir yemekte Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ile yaptığı konuşma gündeme taşınmıştı. Habere göre masada Romanya'daki siyasi gelişmeler konuşulurken Guilfoyle'un ABD'nin siyasi nüfuzuna ilişkin son derece dikkat çekici ifadeler kullandığı ileri sürüldü. Guilfoyle'un, ABD'nin istediği ülkede benzer bir siyasi değişime yol açabileceği yönünde konuştuğu ve bunun Yunanistan'da da gerçekleştirilebileceğini söylediği öne sürüldü. Söz konusu iddia Yunanistan'da büyük tartışma oluştururken Guilfoyle'un avukatı ve Yunan hükümeti iddiayı reddetti.