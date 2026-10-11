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Dünya
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Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'e en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler belli oldu.

#1
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

YAHUDİLERE YAPILAN YARDIMLAR GÜNDEMDE Son günlerde Yahudi topluluklarına yönelik yardımlar ve İsrail’e sağlanan ekonomik destekler yeniden gündeme geldi. Konu ABD’de de tartışılırken, İsrail ile yüksek ticaret hacmine sahip ülkelerin verileri mercek altına alındı. Bununla birlikte Trading Economics'in geçtiğimiz aylarda açıkladığı liste akıllara geldi...

#2
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR PARA YAĞDIRIYORLAR İsrail’in dış ticaret verileri, bazı ülkelerin bu ülkeye milyarlarca dolarlık ihracat yaptığını ortaya koyuyor. Peki İsrail’e en fazla ihracatı hangi ülke gerçekleştiriyor? İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti...

#3
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

İŞTE YAHUDİLERE EN ÇOK PARA YAĞDIRAN ÜLKELER!

#4
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

20) RUSYA

#5
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

19) BAE

#6
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

18) KANADA

#7
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

#8
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

16) ROMANYA

#9
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

15) SİNGAPUR

#10
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

14) JAPONYA

#11
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

13) GÜNEY KORE

#12
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

12) İSPANYA

#13
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

11) BREZİLYA

#14
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

10) İTALYA

#15
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

9) BELÇİKA

#16
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

8) BİRLEŞİK KRALLIK

#17
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

7) HONG KONG

#18
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

6) HİNDİSTAN

#19
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

5) ALMANYA

#20
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

4) HOLLANDA

#21
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

3) ÇİN

#22
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

2) İRLANDA

#23
Foto - Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

1) ABD/ derleyen: haber7

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