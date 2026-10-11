Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!
Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'e en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'e en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler belli oldu.
YAHUDİLERE YAPILAN YARDIMLAR GÜNDEMDE Son günlerde Yahudi topluluklarına yönelik yardımlar ve İsrail’e sağlanan ekonomik destekler yeniden gündeme geldi. Konu ABD’de de tartışılırken, İsrail ile yüksek ticaret hacmine sahip ülkelerin verileri mercek altına alındı. Bununla birlikte Trading Economics'in geçtiğimiz aylarda açıkladığı liste akıllara geldi...
İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR PARA YAĞDIRIYORLAR İsrail’in dış ticaret verileri, bazı ülkelerin bu ülkeye milyarlarca dolarlık ihracat yaptığını ortaya koyuyor. Peki İsrail’e en fazla ihracatı hangi ülke gerçekleştiriyor? İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti...
İŞTE YAHUDİLERE EN ÇOK PARA YAĞDIRAN ÜLKELER!
20) RUSYA
19) BAE
18) KANADA
16) ROMANYA
15) SİNGAPUR
14) JAPONYA
13) GÜNEY KORE
12) İSPANYA
11) BREZİLYA
10) İTALYA
9) BELÇİKA
8) BİRLEŞİK KRALLIK
7) HONG KONG
6) HİNDİSTAN
5) ALMANYA
4) HOLLANDA
3) ÇİN
2) İRLANDA
1) ABD/ derleyen: haber7
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