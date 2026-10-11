Soykırımı finanse ediyorlar: İşte Yahudilere en çok para aktaran ülkeler!

İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR PARA YAĞDIRIYORLAR İsrail’in dış ticaret verileri, bazı ülkelerin bu ülkeye milyarlarca dolarlık ihracat yaptığını ortaya koyuyor. Peki İsrail’e en fazla ihracatı hangi ülke gerçekleştiriyor? İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti...