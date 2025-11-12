Vicdansızlar! ‘İstanbul Senin’ dediler, kişisel verileri ABD ve Almanya’ya servis ettiler

VERİLER DARK WEB'E DE SIZDIRILDI Ayrıca iddianamede, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 3,7 milyon vatandaşın verisinin "Powerful Greek Army" ismiyle "dark web"e sızdırıldığı kaydedildi. İddianamede yer alan raporda ayrıca, "Saha ve reklam ekiplerinin kullanımına sunulmak üzere İBB hizmetlerinden faydalanan vatandaşların dilek ve şikayetlerinin alınması ve varsa sorunlarının çözülmesi amacıyla 'İBB Hanem' isimli proje üzerinde yapılan incelemelerde uygulamanın çalıştığı sunucu üzerinde 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait olduğu değerlendirilen kimlik (ad, soyad, TCKN, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri), adres (nüfus ili, nüfus il ve ilçe kodu), ikametgah adresi (ilçe adı, mahalle kodu, muhtarlık adı, cadde numarası, sokak numarası, kapı numarası, daire numarası), GSM ve sandık bilgilerini içeren kişisel verilerin bulunduğu tespit edilmiştir." bilgisi yer aldı. İddianamede, bu uygulamanın çalıştığı sunucu üzerinde 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait olduğu belirlenen kimlik, adres, telefon numaraları ve sandık bilgilerini içeren kişisel verilerin 8 Kasım 2023'te özel bir firmaya mail olarak gönderildiğinin tespit edildiği ifade edildi.