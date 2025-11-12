Yücel Kaya Giriş Tarihi: Vicdansızlar! ‘İstanbul Senin’ dediler, kişisel verileri ABD ve Almanya’ya servis ettiler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin ABD ve Almanya merkezli web sitelerine gönderildiği tespit edilen iddianamede, vatandaşların lokasyon temelli takiplerinin sağlandığına dikkat çekildi.