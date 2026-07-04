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'Milletin içinde tayt giyiyor' denilen vali sessizliğini bozdu

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'Milletin içinde tayt giyiyor' denilen vali sessizliğini bozdu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Milletin içinde tayt giyiyor" dediği Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli sessizliğini bozdu.

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#1
Foto - 'Milletin içinde tayt giyiyor' denilen vali sessizliğini bozdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, dikkat çeken bir kıyafet tartışmasına sahne oldu. Gündem dışı söz alarak kürsüye çıkan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yanında getirdiği fotoğraflar üzerinden Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’yi hedef aldı.

#2
Foto - 'Milletin içinde tayt giyiyor' denilen vali sessizliğini bozdu

Vali Çiçekli'nin vatandaşların arasında taytla gezdiğini söyleyen CHP'li Alp, devlet makamının ağırlığına gölge düşürüldüğünü savundu. İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunan Alp, konuşmasında şunları söyledi:

#3
Foto - 'Milletin içinde tayt giyiyor' denilen vali sessizliğini bozdu

"Böyle vali, mali olmaz. Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır."

#4
Foto - 'Milletin içinde tayt giyiyor' denilen vali sessizliğini bozdu

CHP'li İnan Akgün Alp'in Meclis kürsüsünden yönelttiği bu eleştirilere Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin yanıtı sosyal medya üzerinden oldu.

#5
Foto - 'Milletin içinde tayt giyiyor' denilen vali sessizliğini bozdu

Vali Çiçekli, eleştirilerin ardından vatandaşlardan kendisine gelen destek mesajlarını kendi hesabından paylaştı.

#6
Foto - 'Milletin içinde tayt giyiyor' denilen vali sessizliğini bozdu

Gelen destek mesajlarında sosyal medya kullanıcılarının "asma yaprağı" emojileri ve fotoğraflarıyla bir akım başlattığı görüldü.

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Yorumlar

Ali

Bisiklet yunzpantolon ile mi kulanacak Adam. Giyimi iyi Modern ve yakışmış CHP önce kendine baksın Hırsızlığa Rüşvete dolandırıcık vatanhayinliği edip Türkiye dolandiranlar Çıkıp pantolon konuşamaz .

Leyl....

Selam aleyk! Tevbe Estagfirullah!! Sporun da bu kadari artik mide bulandirici.. Te$hircilikdir.. Herseyin birseyi var..
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