Vestel'de olmayacak şey oldu: Zorlu kara kara düşünmeye başladı

Bu çifte çöküşün arkasında ise birden fazla yapısal sorun yatıyor. İç piyasada uygulanan sıkı para politikası ve yüksek faiz oranları dayanıklı tüketim mallarına olan talebi bıçak gibi keserken, şirketin ana ihracat pazarı olan Avrupa’daki ekonomik durgunluk siparişleri aşağı çekiyor. Tüm bunlara, şirketin yüksek borçluluk yapısı ve yükselen küresel faizler nedeniyle artan finansman maliyetleri de eklenince, yatırımcı güveni yerini sert bir satış baskısına bırakmış durumda. Vestel, bugün hem TL varlıklarda hem de döviz cinsi borçlanma araçlarında yatırımcısına en çok kaybettiren şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.