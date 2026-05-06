Vestel'de olmayacak şey oldu: Zorlu kara kara düşünmeye başladı
Zorlu Holding'in beyaz eşya alanındaki şirketi Vestel'de kriz tırmanıyor. Siparişleri düşen şirket risk fiyatlamasına tabi tutulmaya başlandı.
Para Medya'da yer alan habere göre, Vestel Elektronik için finansal tablo, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda yatırımcı açısından oldukça karanlık bir seyir izliyor. Şirket, sadece Borsa İstanbul’da değil, küresel tahvil piyasasında da ciddi bir değer kaybıyla karşı karşıya. Bir dönem teknoloji ihracatının lokomotifi olarak görülen dev şirketin varlıkları, piyasa tarafından sert bir “risk” fiyatlamasına tabi tutuluyor.
Şirketin yaklaşık 1,5 yıl önce ihraç ettiği 5 yıl vadeli dolar cinsi Eurobond’unda (XS2817919587) fiyatlar adeta çakıldı. İhraç edildiği dönemde 100 dolar olan tahvilin fiyatı, son işlemlerle birlikte 59 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, tahvilin ana parasında yüzde 41’lik bir erime anlamına gelirken, kağıdın yıllık getirisini (yield) yüzde 35-40 gibi, genellikle yüksek riskli “CCC” kategorisindeki şirketler için görülen seviyelere taşıdı.
Bugün 200 bin dolarlık nominal değerdeki bir Vestel tahvilini almak isteyen bir yatırımcı, yaklaşık 118 bin dolara bu işlemi gerçekleştirebiliyor; ancak bu yüksek iskonto, piyasanın şirketin borç ödeme kapasitesine dair taşıdığı derin endişeyi de beraberinde getiriyor.
Hisse senedi tarafındaki manzara ise tahvil piyasasından çok daha sarsıcı bir boyuta ulaştı. Vestel Elektronik hisseleri, sadece kısa vadeli bir dalgalanma değil, tam 3 yıldır süregelen kronik bir düşüş trendinin içinde. 10 Mayıs 2024 tarihinde 103 TL seviyelerinde olan hisse fiyatı, son Salı günü kapanışı itibarıyla 27 TL’ye kadar geriledi. Bu durum, hissenin zirve seviyelerinden bu yana değerinin yaklaşık dörtte üçünü kaybettiğini gösteriyor.
Bu çifte çöküşün arkasında ise birden fazla yapısal sorun yatıyor. İç piyasada uygulanan sıkı para politikası ve yüksek faiz oranları dayanıklı tüketim mallarına olan talebi bıçak gibi keserken, şirketin ana ihracat pazarı olan Avrupa’daki ekonomik durgunluk siparişleri aşağı çekiyor. Tüm bunlara, şirketin yüksek borçluluk yapısı ve yükselen küresel faizler nedeniyle artan finansman maliyetleri de eklenince, yatırımcı güveni yerini sert bir satış baskısına bırakmış durumda. Vestel, bugün hem TL varlıklarda hem de döviz cinsi borçlanma araçlarında yatırımcısına en çok kaybettiren şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.
