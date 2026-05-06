Her şey birkaç saat içerisinde oldu: S-400'ler aktif edildi, onlarca İHA düşürüldü
Gözler ABD ile İran arasındaki savaşa çevrilmişken başka bir noktada S-400 ve diğer hava savunma sistemleri aktif edildi ve onlarca insansız hava aracı düşürüldü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı saldırısının, Kiev yönetiminin barışçıl bir çözüme yanaşmadığının bir göstergesi olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Rodion Mirosnik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Rusya'nın ilan ettiği ateşkes döneminde dahi her türlü provokasyon yaşanabilir. Ukrayna topraklarında, Rusya'yı suçlamak amacıyla saldırılar düzenlenebilir. Bunlar, komşu bölgelerden yapılan saldırılar veya Rus saldırılarını taklit eden eylemler olabilir. Bunu kesinlikle dışlamıyorum."
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, birkaç saat içinde Rus bölgeleri üzerinde onlarca insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.
