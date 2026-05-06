Altında dananın kuyruğu cuma günü kopacak! İslam Memiş’ten “Elinizdekine sahip çıkın” uyarısı
Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar üzerine yatırımcıları Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine karşı uyardı. Piyasalarda ciddi bir bilgi kirliliği ve manipülasyon olduğunu vurgulayan Memiş, dışsal etkenler nedeniyle yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesinin artık zor olduğunu belirtti. Yatırımcıların "bekle-gör" moduna geçmesi gerektiğini ifade eden uzman, özellikle külçe altın talebindeki patlamaya dikkat çekerek vatandaşlara "elinizdekine sahip çıkın" çağrısında bulundu.