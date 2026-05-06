Altında dananın kuyruğu cuma günü kopacak! İslam Memiş’ten "Elinizdekine sahip çıkın" uyarısı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar üzerine yatırımcıları Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine karşı uyardı. Piyasalarda ciddi bir bilgi kirliliği ve manipülasyon olduğunu vurgulayan Memiş, dışsal etkenler nedeniyle yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına düşmesinin artık zor olduğunu belirtti. Yatırımcıların "bekle-gör" moduna geçmesi gerektiğini ifade eden uzman, özellikle külçe altın talebindeki patlamaya dikkat çekerek vatandaşlara "elinizdekine sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Finans dünyasının yakından takip ettiği isimlerin başında gelen piyasa uzmanı İslam Memiş, yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, tarafların açıklamalarının piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyleyerek "İran ‘gemileri vurdum’ diyor, Amerika ‘yalan’ diyor. Burada bir belirsizlik oluşuyor. Tabii ki herkes birbirine karşı psikolojik savaşı devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

Bu belirsizliğin piyasalarda sert hareketlere neden olduğunu belirten Memiş, "Piyasalar kendine yön veremiyor, sert algılanmalar yaşandı. Sabah saatlerinde biraz daha güçlüydü, gemi vuruldu haberiyle birlikte tekrar gerileyen bir piyasa var karşımızda" dedi. Petrol fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çeken Memiş, bunun diğer varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

ABD-İran geriliminin piyasalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini vurgulayan Memiş, "Amerika tarafındaki ve İran tarafındaki gerilim piyasaları baskı altında bırakıyor" diye konuştu.

Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, açıklanan rakamların beklentilerin üzerinde gelmesini normal karşıladı. Memiş, “Önemli bir veri vardı; enflasyon verisi piyasa beklentisinin bir puan üzerinde açıklandı ama bu da doğaldır, bunu unutmamak lazım. Yüzde 3’ün aşağısında açıklansaydı bu inandırıcılığını kaybederdi, aslında normal olan buydu; yüksek gelmesi bekleniyordu” ifadelerini kullandı. Yıllık enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi yıllık enflasyon tarafındaki tahminler biraz daha revize ediliyor. Büyük bir ihtimalle yüzde 30’un altında bir enflasyon görmek zor, dışsal etkenlerden dolayı.”

Memiş, mevcut psikolojiyi şu sözlerle özetledi: “Piyasalardaki bekle-gör politikası da sürüyor. Yatırımcılar için ‘neyi alırım da kazanırım, neyi satarım da kazanırım’ psikolojisi artık geçerliliğini yitirdi. Daha çok ‘bekle, gör, ihtiyacın olanı al ve kenarda bekle’ modunda bir piyasa var.” Memiş, özellikle ABD istihdam verisine dikkat çekti: “Bunun haricinde cuma günü Amerika’da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak, burayı takip etmeye devam edeceğiz.”

Gündemin ana başlığının değişmediğini vurgulayan Memiş, piyasalardaki yönün açıklamalara bağlı olduğunu belirtti. Memiş, “Onun dışında piyasalarda, para piyasalarında önemli bir gelişme yok. Gündem malum: Amerika-İran gerilimi. Buradaki açıklamalarla piyasa manipüle ediliyor” dedi.

Altın talebindeki artışa da değinen Memiş, özellikle fiziki altına yönelimin güçlendiğini ifade etti. Memiş, şunları kaydetti: “Altın talebine baktığımız zaman külçe altın talebi yılın ilk çeyreğinde ciddi anlamda arttı. Daha önce mücevherat, takı sektöründe talep artıyordu ama yılın ilk çeyreğinde külçe altınlara ciddi bir yönelim olduğunu gözlemliyoruz.” Son olarak piyasalardaki genel tabloyu özetleyen Memiş, yatırımcılara temkinli olmaları yönünde çağrıda bulundu. İslam Memiş, "Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok aslında. Yine piyasa özeti yapıyoruz ve ‘elinizdekine sahip çıkın’ diyoruz. Başka da söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

