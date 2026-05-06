Devasa rezervler için tarihi imzalar atıldı! Tüm doğalgaz ve maden yatakları teslim edilecek
Çin ve Mozambik arasında imzalanan kapsamlı stratejik anlaşma ile Afrika’nın 5 trilyon metreküplük devasa doğalgaz rezervleri ve kritik lityum yatakları Pekin yönetiminin kontrolüne geçti. Batılı ülkelerin sadece hammaddeye odaklanan stratejisinin aksine Çin; altyapı, yerel sanayileşme ve terörle mücadele için askeri eğitim desteğini içeren dev bir paket sundu. Bu hamle, elektrikli araç bataryaları için hayati önem taşıyan madenlerin hakimiyeti konusunda Çin’in ABD’ye karşı bölgedeki en büyük stratejik üstünlüğünü kurmasını sağladı.