Devasa rezervler için tarihi imzalar atıldı! Tüm doğalgaz ve maden yatakları teslim edilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin ve Mozambik arasında imzalanan kapsamlı stratejik anlaşma ile Afrika’nın 5 trilyon metreküplük devasa doğalgaz rezervleri ve kritik lityum yatakları Pekin yönetiminin kontrolüne geçti. Batılı ülkelerin sadece hammaddeye odaklanan stratejisinin aksine Çin; altyapı, yerel sanayileşme ve terörle mücadele için askeri eğitim desteğini içeren dev bir paket sundu. Bu hamle, elektrikli araç bataryaları için hayati önem taşıyan madenlerin hakimiyeti konusunda Çin’in ABD’ye karşı bölgedeki en büyük stratejik üstünlüğünü kurmasını sağladı.

Güney Afrika’nın stratejik kapısı Mozambik, sahip olduğu devasa enerji ve maden rezervlerini ekonomiye kazandırmak için rotasını Çin’e kırdı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo arasında Pekin’de imzalanan kapsamlı anlaşma, Afrika’nın kaynakları üzerindeki küresel rekabette yeni bir perde açtı.

Anlaşmanın odağında, Mozambik’in sahip olduğu 5 trilyon metreküplük devasa doğalgaz rezervi ile lityum ve grafit gibi kritik maden yatakları yer alıyor. Çin, bu zengin kaynaklara erişim karşılığında Mozambik’e sadece yatırım değil, aynı zamanda ülkenin kuzeyinde enerji projelerini tehdit eden terörle mücadele için askeri eğitim ve ekipman desteği de taahhüt etti.

Batılı ülkelerin sadece hammadde tedariğine odaklanan stratejisinin aksine Pekin; haritalama, altyapı, yerel sanayileşme ve güvenlik iş birliğini içeren "hepsi bir arada" bir paket sundu.

Bu hamleyle Çin, ABD'nin bölgedeki maden yatırımlarına karşı stratejik bir üstünlük kurmayı hedefliyor. Özellikle elektrikli araç bataryaları için hayati önem taşıyan madenlerin işlenmesi ve güvenli sevkiyatı konusunda Mozambik ile el sıkışan Pekin, Afrika'nın enerji ve hammadde pazarındaki hakimiyetini perçinlemiş oldu. Anlaşma uyarınca Çinli uzmanlar, bölgedeki keşfedilmemiş rezervleri gün yüzüne çıkaracak jeolojik araştırmalara da öncülük edecek.

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi
Gündem

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi

Bolu Belediyesi eski Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye çalışanı Öznur Ç. ile mesajlaşmalarını kabul ederken eşi Meral Acar Özcan'dan özür..
İmam trenden atılarak öldürüldü!
Dünya

İmam trenden atılarak öldürüldü!

İmam Mevlana Tousif Rıza Mazhari, Hindistan’da darp edildikten sonra hareket halindeki trenden atılarak hayatını kaybetti.
Aşı tezgahının sonu! Covid aşısı üretimini durduruldu
Dünya

Aşı tezgahının sonu! Covid aşısı üretimini durduruldu

mRNA koronavirüs aşılarından ilklerinden birini geliştiren Alman şirketi BioNTech, üretimi durdurma kararı aldı ve süreci ortağı Pfizer’a de..
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Dünyaya resmen ilan ettiler
Dünya

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Dünyaya resmen ilan ettiler

İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yönetmek için yeni bir birim kurduğunu yaptığı açıklamayla dünyaya ilan etti.
Petrol fiyatlarında sert düşüş!
Ekonomi

Petrol fiyatlarında sert düşüş!

Dün 115,3 dolara kadar yükselen Brent petrol, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin normale dönebileceği beklentisiyle 110 doların altına düştü...
Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Gündem

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul’a getirildi. Haval..
