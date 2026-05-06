En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Emin Yılmaz kuruşu kuruşuna hesapladı: İşte rakamlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur için Temmuz zammı tabloları şekillenmeye başlarken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz merak edilen rakamları tek tek analiz etti. TÜİK verilerine göre 4 aylık enflasyon yüzde 14,64 olarak gerçekleşirken, bağımsız kuruluş ENAG’ın yüzde 20,95’lik tahmini maaş hesaplamalarında devasa bir makas oluşmasına neden oldu. Uzman Yılmaz, alım gücünün korunması için en düşük emekli aylığının Temmuz ayında hangi seviyeye çekilmesi gerektiğini farklı senaryolarla ortaya koydu.

Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranlarına ışık tutacak veriler de şekillenmeye başladı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın yaptığı analize göre; TÜİK, ENAG ve İTO arasındaki enflasyon farkı, maaş hesaplamalarında ciddi bir makas oluşturuyor.

2026 yılının ilk dört ayına ait veriler, yaşam maliyetindeki artışın kurumdan kuruma nasıl farklılaştığını ortaya koydu:

TÜİK: 4 aylık enflasyonu yüzde 14,64 olarak açıkladı (Yıllık yüzde 32,37). İTO: İstanbul özelinde 4 aylık artışı yüzde 15,99 olarak belirledi (Yıllık yüzde 36,83). ENAG: Bağımsız verilerle 4 aylık enflasyonu yüzde 20,95 olarak hesapladı (Yıllık yüzde 55,38).

Güncel olarak 20.000 TL seviyesinde olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının, Nisan sonu itibarıyla alım gücünü koruması için gelmesi gereken seviyeler şu şekilde analiz edildi: TÜİK verisine göre: 22.928 TL İTO verisine göre: 23.198 TL ENAG verisine göre: 24.190 TL

Memur ve emeklileri, 2026'nın ilk dönemi için imzalanan yüzde 11'lik toplu sözleşme zammını aşan kısım üzerinden fark alacaklar. 4 aylık kesinleşen verilere göre oluşan kümülatif artış oranları şöyle: TÜİK baz alındığında kümülatif toplam yüzde 10,51. İTO baz alındığında kümülatif toplam yüzde 11,81. ENAG baz alındığında ise kümülatif toplam yüzde 16,59.

Henüz Mayıs ve Haziran verileri belli olmasa da, Nisan sonu itibarıyla oluşan kümülatif farkların maaşlara yansıması tabloya şöyle yansıyor:

Emekli ve memur maaşlarına yansıyacak nihai farklar, 6 aylık kesin verilerin (Mayıs ve Haziran dahil) açıklanmasının ardından Temmuz ayında netlik kazanacak.

