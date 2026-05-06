Tüm dünyayı şaşırtan çılgın taktik: Yerin metrelerce altında kayaları dondurup uranyum çıkarıyorlar
Kanada'nın Saskatchewan bölgesindeki Cigar Lake sahasında, dünyanın en zengin uranyum yataklarını çıkarmak için bilim kurgu filmlerini aratmayan bir yöntem uygulanmaya başlandı. Aşırı radyasyon riski nedeniyle işçilerin giremediği madenlerde, zemin önce yapay olarak donduruluyor ve ardından uzaktan kumandalı robot sistemlerle uranyum parçalanarak yüzeye taşınıyor. Bu devrim niteliğindeki teknik, bataklık yapısındaki dengesiz zemini katı hale getirerek hem üretim verimliliğini artırıyor hem de çalışanların hayatını tam koruma altına alıyor.